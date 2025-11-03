認2人共度一夜！黃明志遭目擊想逃被逮 若涉毒恐關2年+鞭刑3下

大馬歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，警方還在黃身上發現9顆藍色藥丸，警方初判是搖頭丸，根據當地法律，黃明志可能涉嫌持有毒品及吸食毒品，將面臨至少2年的監禁、3下鞭刑以及罰款，另外警方調查也發現遺體疑似有被移動，而且黃明志還被目擊匆忙往電梯方向跑，更多內幕被爆出，風波持續延燒。

網紅謝侑芯生前最後的專訪畫面曝光，而她和歌手黃明志五年前同框拍MV的畫面也被翻出，畫面中兩人親密互動，如今謝侑芯死亡，外界質疑事發後第一時間，黃明志沒有逃跑，事後還發聲明，引發議論。

黃明志若確定涉毒 至少關2年+鞭刑3下+罰款

據當地媒體報導，在案發現場有醫護看到黃明志神色慌亂，一度匆忙跑向電梯準備要離去，結果當場被逮回警局問訊。警方證實兩人曾共度一晚，還發現謝侑芯遺體疑似有被人移動過。現場並查獲9顆藍色藥丸。

現場有醫護看到黃明志神色慌亂跑向電梯。圖／翻攝自YT Namewee

初判是搖頭丸「愛他死」（Estacy），有國內醫師指出這是好幾種成分打錠成一顆，會讓身體系統暴露在多種物質複雜作用中。而根據大馬法律，黃明志涉嫌「持有毒品」及「吸食毒品」可能面臨至少2年監禁、3下鞭刑以及罰款，但目前他否認犯罪，繳納約5.8萬台幣獲得交保，再等下次開庭審理。

打臉自己？網挖黃明志11年前粉專發文「反毒」

網友也挖出11年前，黃明志曾發文反毒，如今迴力鏢打臉自己，而且過去他爭議不斷，曾在愚人節開自己假死玩笑，寫歌侮辱宗教、國家，大馬媒體狠酸他的爭議事件多到可以開專欄，但到底黃明志有沒有犯錯，就等當地警方查明真相。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品



台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

