誓做基層最強後盾 運彩公會理事長何昱奇創辦「SPN體壇脈動」

【民眾網諸葛志一臺中報導】由中華民國運彩公會理事長何昱奇創辦的「體壇脈動 SPN 新聞網」，26日正式啟動，現場嘉賓雲集。何昱奇表示，大家都知道做運動新聞網很燒錢，但他要做的是另類體育新聞，「就是要讓基層孩子的努力不再被忽略：孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手，而不是等站上國際舞台後才被看見。」

啟動典禮邀集體育界、政府官員與教育界代表共同見證。包括運動部代表、台中市運動局、教育局、新聞局、立法委員廖偉翔、黃仁，多位台中市議員皆到場致意。多所台中學校代表蒞臨，包括台中女中、大里高中、中正國小、向上國中、中山國中、萬和國中、南屯國小、大鵬國小、永春國小、東興國小、大業國中等校長及家長會幹部皆踴躍出席。

立法院副院長江啟臣特別出席表示，他前來參加，就是為了呼應 SPN 新聞網社長何昱奇長期深耕基層體育的理念。他強調：「不要等到球員已經奪牌時，才來高喊台灣之光。真正需要被支持的，是他們在還沒發光發熱的階段。」江啟臣也感謝何昱奇多年來挺身協助基層選手，並期盼 SPN 新聞網能多多報導基層運動員的故事，「少一些政治味，多一些支持孩子的力量。」

《圖說》立法院副院長江啟臣（後排右二）特別出席，呼應 何昱奇長期深耕基層體育的理念。

運彩產業同樣給予高度支持。台灣運彩公司資深副總與通路處處長親臨祝賀，彩券產業多位重要理事長亦到場，展現業界對 SPN 的肯定。

何昱奇長期對基層體育的投入。多年來，他先後協助大勇國小、南屯國小、大鵬國小、向上國中等校隊，補助各校校隊器材與訓練需求，以實際行動守護孩子的運動道路。他表示，創立 SPN 的初心，就是希望讓基層努力不再被忽略，更希望串接企業資源，讓學校不再年年為募款奔波，讓基層運動真正形成「永續循環」。

何昱奇也揭示SPN成立後的三大核心使命，包括替基層發聲：讓默默努力的孩子、教練與團隊被看見。替基層牽線：打通企業與學校的橋梁，把資源送到最需要的地方。替台灣體育留下影像史：地方賽事、校隊訓練不再被遺忘，每一份努力都值得被記錄。

《圖說》洗碗工變身體育推手！運彩公會理事長何昱奇創辦「SPN體壇脈動」，誓做基層最強後盾。（SPN提供）

何昱奇的人生，是台灣基層奮鬥精神的縮影。從洗碗工、送報生一路打拚，他深知基層選手面臨的困境。其夫人曾為桌球國手，卻因資源不足而淡出體壇，使他更加決心推動制度改革。他歷時多年奔走，最終推動《運動彩券發行條例》修法，讓運動彩券盈餘全數投入運動發展基金，使基金每年穩定增加約 7 億元，被視為運彩制度重要里程碑。