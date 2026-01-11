政治中心／黃兆康 陳妍霖 宮仲毅 新竹報導

國民黨新竹縣長競爭激烈，積極爭取初選的徐欣瑩周日上午在新竹湖口舉辦誓師大會，號稱有7000人到場，但沒想到造勢到一半，因為風太大，舞台正中央的大電視牆，突然整個往後倒塌，讓主持人一時愣住，幸好沒有人員傷亡。

國民黨立委徐欣瑩全力衝刺，爭取新竹縣長初選，周日上午在新竹湖口舉辦誓師大會，但沒想到造勢到一半.....





誓師大會意外！徐欣瑩湖口大造勢舞台電視牆竟倒塌

拚戰竹縣! 徐欣瑩湖口大造勢 不敵強風"電視牆被吹倒"（圖／翻攝自''中天電視直播YT''）

廣告 廣告

舞台正中央，上面寫著''唯一支持徐欣瑩''大字幕的電視牆，突然往後倒塌，現場民眾看傻眼！主持人徐世勳連忙緩頰說，「我們今天風太大了，就跟現場大家的熱情太熱情了」。





國民黨新竹縣長擬參選人徐欣瑩也說，「我們今天的風是新竹最強的強風，但是大家不畏懼天寒地凍不畏懼凜冽的寒風，大家都來到這裡支持徐欣瑩」。

隨後上台的徐欣瑩，也化解尷尬，電視牆倒了，好在沒有造成人員傷亡，但誓師大會照樣進行，同黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲都來站台，前立委林為洲也來助陣，只是，講著講著....

前國民黨立委林為洲說，「誰會贏還不知道」，他還進一步說，「現在民進黨也差不多確定了，就是鄭朝方是候選人，對手不弱啦，老實講，年輕，而且在竹北有很多的預算給他用，所以他辦很多的活動，一直辦活動，一直辦活動，我們的對手不弱，所以我們一定要找出最強的人」。

誓師大會意外！徐欣瑩湖口大造勢舞台電視牆竟倒塌

拚戰竹縣! 徐欣瑩湖口大造勢 竹北市長鄭朝方意外被點名（圖／民視新聞）





竹北市長鄭朝方回應說，「竹北最近一直被提起,謝謝政治前輩們的關心，這其實也間接印證了一件事情，就是竹北的改變，大家都看得見，那些過去曾經被提出口中的美好，如今一件一件被我們實現出來了，而現在，每一位人選其實都有自己的公職舞台，那真的可以不用彼此互相比較，請誠實面對自己，對民眾而言，改變有感才是最真實的」。

明明來站台，卻一直稱讚對手，讓一旁的徐欣瑩，一臉尷尬。對手造勢，意外讓鄭朝方變主角．

原文出處：誓師大會意外！徐欣瑩湖口大造勢舞台電視牆竟倒塌

更多民視新聞報導

屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌

我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強

民進黨高雄市長初選倒數24小時！許智傑火力全開 偕在地立委打「團體戰」

