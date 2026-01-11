誓師大會萬人相挺 徐欣瑩承諾科學治理跨縣合作大矽谷計畫

立法委員徐欣瑩於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會。





爭取國民黨新竹縣長提名的立法委員徐欣瑩11日上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會，現場湧入上萬名熱情支持者擠爆會場。除了地方民意代表、在地百位村里長現身力挺外，立法院國民黨團更組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，包括黨團書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等立委親自站台。

羅智強推崇徐欣瑩具備「專業、能力、戰力」，身為首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長。洪孟楷強調，徐欣瑩在黨團面臨罷免攻擊時雪中送炭，展現極致團結，承諾未來徐入主縣府，黨團必傾全力爭取預算，實現「中央地方完美連線」。

造勢誓師大會現場湧入上萬名熱情支持者。

呂玉玲則以客家話力挺，肯定其推動「零排放」守護霄裡溪環境。王鴻薇更為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義；AI立委葛如鈞則強力背書：「沒有新竹就沒有AI，只有徐欣瑩能領航科技新竹！」眾多戰友現身，除了展現未來國會同志將在中央全力的支持徐欣瑩在新竹縣發展所需要的一切資源外，也以行動粉碎過去數月試圖撕裂藍營的抹黑謠言。

造勢現場展現紮實底氣，前立委林為洲帶頭高喊「唯一支持徐欣瑩」，特別提醒黨內務必公平公正，唯有經得起檢驗的過程，才能確保初選後國民黨能團結在新竹縣贏得大選。湖口議員陳栢誠、吳菊花、甄克堅及鄉代會副主席翁紹軒亦現身，力證徐欣瑩在中央爭取到185億經費，是不分偏鄉、服務絕不推託的行動派。超過百位各級代表現身力挺，也反映出了徐欣瑩基層實力雄厚以及地方人和的好交情。

徐欣瑩在萬人簇擁下致詞，除了感謝鄉親承受壓力出面支持，也提到自己在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。她強調「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。針對未來新竹縣縣政，她將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。

面對2026，徐欣瑩指出「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業..等等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。徐欣瑩強調，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。



