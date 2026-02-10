誓言打造台中成為國際級花卉之都！楊瓊瓔：賣出品牌、驕傲

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔昨（9）日走進台中花市，看著百花盛開，心想的是如何讓這份美麗成為台中最強的經濟引擎；她允諾，未來若能承擔更大的責任，會把台中打造成國際級的花卉之都，「我們要做的，不只是讓花農賣得出去，更要賣出品牌、賣出驕傲」。

楊瓊瓔昨在臉書透露，當她走進台中花市，看著百花盛開的景象，心裡想的是如何讓這份美麗成為台中最強的經濟引擎，並感謝林坤田理事主席、名人花坊劉國鐘創辦人以及最熟悉農業發展的前農業局長蔡精強陪同，帶她深入最核心的拍賣現場。

楊瓊瓔說道，當她看著電腦拍賣系統精準運作、交易公正、公平、公開、透明，這不只是市場的秩序，更是產業壯大的根基，但在她眼裡，能做的還有更多；楊表示，台中的花卉有實力走向世界，這需要更有遠見的市政藍圖來支撐，楊說過去她在中央爭取建設、在地方深耕服務，看見產業轉型的關鍵，未來若能承擔更大的責任，會把台中打造成國際級的花卉之都，要做的不只是讓花農賣得出去，更要賣出品牌、賣出驕傲！

楊瓊瓔指出，台中市長盧秀燕已經為台中打下美好的基礎，她願意扛起這份責任，以女力接棒的韌性與執行力，帶領大家走得更遠，「有資歷才給力，對於這座城市的未來，瓊瓔已經準備好了！讓我們一起努力，讓臺中的經濟像這裡的花朵一樣，遍地開花、好還要更好！」

另外，楊瓊瓔今一早便完成第11屆第5會期簽名報到，「這簽下去，就是責任的開始」；楊說這陣子在基層累積的民意與建設需求，現在全部轉化成質詢與修法的動力，「沒有暖身期，我們直接進入全速運轉模式！為臺中爭取建設、捍衛預算，瓊瓔準備好了」！

