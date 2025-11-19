誓言落實美國晶片生產 川普轉貼黃仁勳之言

▲美國總統川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇，再度展現讓美國重新工業化的決心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）自從展開第2任期以來，一直將政策重心鎖定在美國製造，積極推動製造業回流，包括在現代化商戰中非常重要的半導體與晶片，甚至不只一次公開指控台灣等其它國家「搶走美國的晶片業」。他19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇時再度提到台灣，認為美國半導體產業衰退，也要怪之前的美國總統不好，若對相關業務施加足夠保護（比如高關稅）就不會發生，事後還在自家社群平台上，連續轉貼3篇輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的言論，展現推動美國重新工業化的決心。

綜合美媒報導，川普當地時間19日連續轉貼3篇黃仁勳今年10月受訪時曾說出的話，分別是：「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell生產已經開始。在美國發明AI、製造，為美國和全世界而打造」、「不到一年，我們就已經在美國製造最先進的AI晶片，這一切都源於川普總統希望讓美國重新工業化的目標。他的關稅政策是推動這件事成真的關鍵催化劑」、「我們正在實現美國製造，是因為川普總統。」

據悉，川普在19日談話中，也支持引進外國技術人員，而這與他的核心政治信念並不矛盾，他在與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）一同出席沙烏地阿拉伯投資論壇時，表示：「我愛保守派的朋友們，也愛『讓美國再次偉大』（MAGA），但這才是讓美國再次偉大的做法，讓這些人（外國技術人員）教導我們的人民，如何製造電腦晶片，在不久的將來，我們的人民將會過上好日子，然後這些人就可以回家了。」

川普強調，對於生產電腦、手機和飛彈等「極其複雜」的設施而言，不可能指望「從失業隊伍中僱用一些人來運作」，而須讓在美國建廠的外國業主也帶來一些人，並以喬治亞州的電池工廠為例，指出製作電池的過程危險並複雜，廠方投資數十億美元設廠，卻被要求離開，在經由協商後，現在廠方的人正在教會美國勞工如何製作電池。

川普所說的電池工廠，是指美國移民暨海關執法局（ICE）在今年9月，突襲喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）的現代汽車與LG能源合資廠房，一度造成300多名韓籍勞工被拘留的事件。

相關原文連結：Trump says allowing skilled immigrants to train US workers ‘is MAGA’

