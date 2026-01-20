誓言100%對歐洲8國加徵關稅! 川普 : 直到徹底併購格陵蘭為止

美國國會眾議院已提出一項法案，授權總統得以吞併或向丹麥購買格陵蘭，並賦予其美國州地位，以加強對北極地區的控制。 圖：翻攝自 X NEXTA

[Newtalk新聞] 據《英國廣播公司》（BBC）報導，美國總統川普當地時間 19 日誓言會 100% 兌現此前威脅，對反對美國接管格陵蘭島要求的歐洲 8 個國家加徵關稅。

川普之前稱將從 2 月 1 日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭出口至美國的所有商品加徵 10%關稅，加徵關稅的稅率將從 6 月 1 日起提高至 25%，直至就「完全、徹底購買格陵蘭」達成協議。

當被美國《全國廣播公司》（NBC）記者問及是否真的會兌現這些加徵關稅的威脅時，川普回答 : 「我會，100% 會。」

針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說

川普進一步稱 :「歐洲應該把注意力放在俄羅斯和烏克蘭的衝突上，因為坦白說，你們都看到這場戰爭給他們帶來了什麼……這場戰爭才是歐洲應該關注的重點，不是格陵蘭。」

報導提到，丹麥已經發出警告，美國在格陵蘭的軍事行動將導致北約的終結。一些北約成員國上周向格陵蘭派遣了少量士兵，此舉被視為支持格陵蘭的象徵性措施。川普隨後就宣佈向 8 個北約盟國加徵關稅。

面對川普發出的關稅威脅，歐洲 8 國 18 日發表聯合聲明稱，威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係，有引發危險惡性循環的風險，八國將「團結協調」予以應對。

