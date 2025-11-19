誕下獅子座男寶3個月！許瑋甯、邱澤11/28辦婚禮

娛樂中心／李汶臻報導

41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，兩人將銀幕上的浪漫延續到現實生活。兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，今年8月誕下獅子座男寶寶Ian；時隔3個月，兩人今（19日）再度對外公布喜訊，將在11月28日補辦婚禮，地點選在台北文華東方酒店，超甜蜜的婚紗照也跟著曝光，引發大批粉絲暴動。

畫面可見，許瑋甯換上一襲優雅動人的白色婚紗，細緻的珠飾點綴在上半身，肩帶輕巧纖細，襯托出她清冷又柔和的氣質。蓬鬆紗裙自然垂落在身側，她微微前傾、單手撐著下巴，眼神淡雅迷人，展現獨有的高級氛圍。邱澤一身奶油白色西裝外套搭配黑色西裝褲與黑色領片，既紳士又帶點復古魅力。他隨性地坐在地上，微微前傾望向鏡頭，散發沉穩與自信。

邱澤、許瑋甯絕美婚紗照搶先釋出。（圖／夏朵創意行銷）





邱澤、許瑋甯絕美婚紗照搶先釋出。（圖／夏朵創意行銷）









