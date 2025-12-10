誘導女同學拍裸照還傳班上 18歲男認罪求輕判被罰2.6萬

馬來西亞一名18歲男子因誘導女同學拍攝裸照與不雅影片，並使相關影像在校園內廣泛流傳而遭到起訴。圖／翻攝自pexels

馬來西亞一名18歲男子因誘導女同學拍攝裸照與不雅影片，並使相關影像在校園內廣泛流傳而遭到起訴。案件近日在關丹（Kuantan）第二推事庭（馬來西亞司法制度之下的最初級的刑事法庭）審理，被告最終選擇認罪，法院裁定他必須繳付3500令吉（約新台幣2.6萬）罰金，否則將面臨6個月監禁。

根據《香港01》的報導，案件發生在2023年5月，被告慕哈末巴德魯阿敏（譯名）來自關丹，當時涉嫌哄騙女同學自拍裸照與不雅片段，並要求對方以WhatsApp傳送給他，並將影像傳送給其他同學，導致在同學之間快速擴散，引起校內騷動。

同年10月21日中午，警方在慕哈末巴德魯阿敏的iPhone內查獲涉案照片與影片，展開調查後，慕哈末巴德魯阿敏被依法起訴，依照相關條文，罪名成立者可被判處最高3年監禁、罰款或兩者兼施。

案件於2025年12月3日完成審理，慕哈末巴德魯阿敏在庭上認罪。由於慕哈末巴德魯阿敏表示，自己目前僅在快遞公司做兼職、月收入約1000令吉（約新台幣7566元），還需協助父母撫養兩名弟妹，因此向法官請求從輕處理。法院最終採納檢方的量刑建議，決定以3500令吉（約新台幣2.6萬）罰金作為處分，並附帶6個月替代刑期。



