誘拐？搶劫？80萬粉網紅「脫褲裸臀」陳屍森林 「神祕來電」鎖定2男涉重嫌

緬甸籍LGBTQ網紅「โก ติน ซอ ฮะเว」離奇失蹤，陳屍在森林內。（翻攝自khaosod）

泰國達府湄索縣發生一起震驚社群的駭人命案。1名年僅25歲、在TikTok上擁有超過80萬粉絲的緬甸籍LGBTQ網紅「โก ติน ซอ ฮะเว」，18日深夜離奇失蹤後，被發現陳屍於當地一處隱密的荒野草叢中。警方經初步調查，研判這是一起精心策劃的「殺然劫財」案，凶手疑似利用死者的信任將其誘騙至偏僻處殺害，目前鎖定至少2名嫌犯全力追緝中。

綜合泰媒報導，這起案件始於20日，當時有村民在一處人跡罕至的樹林草叢中發現一具遺體。警方獲報趕抵現場勘查，發現死者面部朝下趴臥，頭部與臉部遭硬物重擊嚴重凹陷，下半身黑色長褲、內褲被褪下，皮帶解開。屍體旁遺留1根沾有血跡的木棍，研判即為致命凶器。現場環境凌亂，散落著飲用過酒瓶、化妝品、銀行存摺及保險套等個人物品，但她身上的金項鍊、金戒指、金手鐲以及一支iPhone17 手機等貴重財物已不翼而飛。

廣告 廣告

據死者親友透露，死者18日深夜曾接到一通透過社群軟體打來的「神祕求救電話」，對方疑似是死者的熟識或曖昧對象，死者在接獲求助後便匆忙離開住處，隨後便音訊全無。警方據此推測，凶手深知死者行蹤與交友狀況，利用死者的同情心或私密關係，設局將其誘騙至沒有監視器的偏僻地點，實施搶劫並殺人滅口。

目前警方正針對死者生前的祕密對話紀錄進行解密，並調閱周邊跡證，鎖定2名涉有重嫌的男子。與此同時，死者遺體已由親友領回，在寺廟進行法事。靈堂內氣氛哀戚，生前好友為了讓愛漂亮的她能走得體面，特地為她換上美麗的衣裳並畫上精緻妝容，手中更放上她生前最愛的紅玫瑰。家屬預計24日將遺體進行火化，送這位年輕網紅最後一程。

更多鏡週刊報導

丟臉丟到國外！台遊客無視清萊白廟「禁停留令」 奈何橋上與泰人互毆進警局

泰大選狂人推「1妻4夫」遭檢舉！昔逼學生禁欲 自爆「16歲破處」網酸雙標

9-10月發票尚有11張大獎未領！2張千萬獎消費地點曝光 3/5到期