誘捕脫序猴引討論 林保署籲遊客做好食物管理

（中央社記者趙麗妍台中9日電）大雪山國家森林遊樂區今天起辦理脫序猴誘捕。民眾認為，猴子在自己家活動為何要被移除。林業及自然保育署台中分署表示，獼猴有搶食或翻動遊客隨身物品行為，會宣導遊客做好食物管理。

大雪山國家森林遊樂區在臉書專頁（Facebook）公告，考量大雪山國家森林遊樂區收費站已有獼猴搶食民眾食物情形，為維護入園遊客安全，因此規劃將該處獼猴進行誘捕後，移至合適棲地野放，避免人猴衝突發生。9至11日辦理脫序猴誘捕工作。

廣告 廣告

脫序猴誘捕工作卻引發民眾討論，有人認為猴子在自己家活動，為何要被移除，有人說，為什麼不是教育民眾在森林遊客區如何人猴共處，還有人表示，不敢相信國家公園會說這種話，不是管理遊客行為而是處理野生動物。

林業及自然保育署台中分署今天表示，園區已持續加強宣導遊客勿餵食獼猴，並做好個人食物管理。今天下午邀請靜宜大學林良恭老師團隊，及台中市野生動物保育學會專家學者至現場，審慎評估是否以驅離方式取代捕捉移置，兼顧遊客安全及生態保育。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟告訴媒體表示，身為國家森林遊樂區擔負生態保育和環境教育責任，不是覺得野生動物與人類發生衝突就定義為「脫序」，移除野生動物卻對食物誘因沒有減少和避免，問題還是會一直重覆發生。（編輯：張銘坤）1150209