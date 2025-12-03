誘殺琉璃蟻｜解析牠們擴張背後的生存策略【我們的島】
農地是琉璃蟻患最嚴重的災區，強敵壓境，但手中沒有強效武器，如何抵禦？面對眼前密密麻麻的蟻群，彰化縣農業處農務暨植物保護科科長黃松欽表示，這種視覺上的衝擊，確實會讓人產生密集的恐懼感。
蟻巢互相連結成「超級群落」 擴張速度驚人
疣胸琉璃蟻並非新面孔，台灣早在1900年便有紀錄，彰化師範大學生物學系特聘教授林宗岐表示當時牠們是外來種。之後透過基因追索發現，近期造成大規模危害的族群，其實是大約十年前，再次從東南亞入侵的新族群，牠們的基因型與行為模式和舊有族群截然不同 。
這群螞蟻展現了極高的環境適應力。與一般築巢在地底的螞蟻不同，疣胸琉璃蟻從竹筒、葉背到枝條縫隙，甚至樹上的一個孔洞，都能成為巢穴。林宗岐教授指出，牠們「隨遇而安」，不花費過多時間築巢，一旦環境變動或感到威脅，就能迅速整巢搬遷，這種高機動性增加了防治難度。
更關鍵的生存策略是牠們的社會結構。疣胸琉璃蟻屬於「多蟻后」型態，且不同蟻巢間會形成互相連結的「超級群落」（Supercolony）。同類之間不會因地盤爭奪而打鬥，反而會透過觸角溝通、確認身分後進行合作，槍口一致對外，使得族群能以驚人的速度向外輻射擴張。(【圖卡故事】你家也出現疣胸琉璃蟻了嗎？)
琉璃蟻與介殼蟲、蚜蟲形成共生關係
在食性上，牠們與農業害蟲介殼蟲及蚜蟲，形成了緊密的共生關係。琉璃蟻喜歡吸食介殼蟲分泌的蜜露，並協助清除容易導致煤煙病的排泄物，也會替介殼蟲與蚜蟲驅逐天敵，甚至會主動搬運介殼蟲與蚜蟲，尋找更好的棲息環境。林宗岐解釋，由於疣胸琉璃蟻體內擁有共生菌與固氮菌，能將糖水轉化為蛋白質與胺基酸，因此只攝取糖分就能存活。
大約十年前，為了應對毒雞蛋事件，政府禁用農藥芬普尼。當時農藥商低價拋售庫存，部分農民將其用於清理檳榔園，導致地面上的競爭對手被消滅殆盡。棲息於樹梢且移動迅速的疣胸琉璃蟻，則躲過了這場浩劫。
氣候暖化，琉璃蟻族群一路往北擴張
此外，氣候暖化也助長了擴張趨勢。過去，低溫潮濕的冬季是限制其向北擴散的天然屏障。但隨著冬季轉乾且變暖，氣候限制被打破，疣胸琉璃蟻族群不僅在中南部爆發，更一路蔓延至苗栗、新竹，甚至台北市也出現了零星蹤跡。
這場生態失衡的影響範圍，遠超乎農業領域。長期進行野外調查的生態研究者李璟泓，架設在南投、彰化、雲林山區的自動照相機，屢屢遭到入侵。琉璃蟻將機殼內的縫隙，當作理想的築巢點，塞滿了卵與幼蟲。清理過程不僅耗時，琉璃蟻受驚擾時釋放的酸性氣味，更令他非常不適。李璟泓擔憂，植物枝條與跨越道路的藤蔓成為了天然的「天橋」，將助長琉璃蟻在森林中快速遷徙。
目前台灣有多少疣胸琉璃蟻，數量上無法估計。牠們侵擾農民的農事操作、騷擾民眾的居家生活，雖然不直接危害農作物，但龐大的蟻群已經對人們造成嚴重困擾。能否建構防治團隊，將是這場蟻患防衛戰的成敗關鍵。(相關新聞：疣胸琉璃蟻向北蔓延 侵入新竹民宅)
核稿/廖婕妤,編輯/林彤恩、林燕如
