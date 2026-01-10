誘當車手驚醒護百萬 上手共犯壓扯黑吃黑 警民聯手一網都成擒

圖說：發言人臺北市松山分局東社派出所長陳奕安。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市松山區日前發生一起情節離奇、宛如諜報電影的街頭案件。一名女子當街遭男子壓制在地，現場驚險萬分。民眾緊急報案，警方獲報後立即趕赴現場，成功揭穿一起假檢警詐騙及車手黑吃黑案件。

警方調查，據王姓女子表示，日前接獲假檢警來電，自稱「隊長」之詐團成員，要求其「配合臥底辦案」，不得向任何人透露，王女遂依指示前往臺北市松山區民生東路一帶，向某被害人收取新臺幣100萬元現金，並依流程準備將款項交付給詐騙集團安排的「收水」蘇姓男子。然而，就在準備交付鉅款之際，王女驚覺整起過程漏洞百出，突然意識到自己恐怕已成為被利用的詐騙車手，當場拒絕交出百萬元現金。蘇男疑似收贓不成，竟在街頭將王女壓制在地並企圖拉扯奪走現金，惟經現場目擊民眾報警，蘇男取款未果悻然離去。

警方趕赴現場後，查訪目擊民眾指認相關犯嫌特徵，赫然發現蘇嫌佯裝路人返回現場觀望，經進一步盤查更在蘇男駕駛之車輛內查獲愷他命毒品，並經當場實施毒品唾液快篩試劑後呈現陽性反應。全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，將兩嫌移送檢察署偵辦，並持續向上溯源；另毒駕行為依法製單舉發並查扣車輛。

警方呼籲，檢警機關絕不會要求民眾「臥底辦案」、代為收款、交付款項或監管帳戶，凡是以涉案為由要求保密、快速行動者，皆為典型假檢警詐騙話術。同時，施用毒品駕車行為對交通安全危害甚鉅，警方將持續強力查緝。民眾如接獲可疑來電，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110查證，共同守護自身財產與公共安全。