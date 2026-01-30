誘騙表弟到泰緬當詐欺豬仔 退役軍人涉勒索親戚165萬元

cnews204260130a20

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名26歲陳姓志願役退役軍人，涉嫌夥同昔日同袍，去年6月間勾結境外共犯，由陳嫌居間招募表弟，以泰國有收款工作，可以輕鬆賺錢為藉口，讓表弟誤以為真，隻身搭機前往泰國。刑事局表示，被害人抵達泰國後，就被強押至泰緬邊境詐欺園區，從事電信詐欺工作，只要不從就凌虐痛毆。沒想到，陳嫌竟還勾結國內水房集團成員，勒索表弟家人新台幣165萬元。員警循線於去年9月、12月間，分別在桃園市、新竹縣等地，逮獲26歲陳嫌、28歲初嫌、28歲吳嫌、23歲楊嫌等人到案。

刑事警察局表示，偵查第二大隊接獲情資指出，曾擔任志願役軍人的陳姓男子，涉嫌夥同昔日退役的初姓同袍及吳姓現役軍人等人，以詐術誘騙陳男表弟出國，而且被境外電信詐欺集團拘禁及迫害，嚴重影響社會治安甚鉅。與新北市警察局及新竹縣警察局等，組成專案小組追查。除循線逮獲陳男等4名嫌犯，也查獲電腦主機1台、監視器1組、手機5支、查扣現金24萬元及車輛2輛等。

警方調查，陳嫌等人涉嫌於去年6月間，意圖牟利勾結境外共犯，先由陳男居間招募表弟，以泰國有收款工作，可以輕鬆賺錢為藉口，而初嫌及吳嫌等2人，則在旁一搭一唱助勢。被害人因而誤以為真，隻身搭機前往泰國。但抵達目的地後，卻被境外共犯開車，強押至泰緬邊境詐欺園區，而且威脅他從事電信詐欺工作，如有不從就凌虐痛毆。

刑事局表示，陳嫌知道被害人家屬救人心切，竟勾結國內水房集團楊姓成員等人，由陳嫌假冒拘禁表弟的境外電信詐欺園區負責人，以手機通訊軟體聯絡表弟家屬，誆稱若能代為清償所積欠的債務與贖金，就能安排被害人立刻返國等。家屬則分別以郵寄、面交方式，交出了現金新台幣165萬元，再由楊嫌轉交給其他共犯，藉此製造金流斷點，以掩飾、隱匿犯罪所得去向。

警方表示，專案小組發現，陳嫌等人未領有事業廢棄物清除處理的許可文件，竟在去年5月間，非法容留外籍逃逸移工，利用自身擔任軍職時，熟悉廢棄軍事營區位置，多次將承攬清理的事業廢棄物，任意傾倒棄置於廢棄軍營，嚴重影響環境衛生與國民健康。

刑事局表示，專案小組蒐證完成後，去年9月對陳嫌等人及相關處所，同步執行拘提、搜索，除成功拘提陳嫌等人到案及扣押相關贓證物外，同時也查獲4名逃逸移工；陳姓主嫌因涉案情節重大，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。全案依涉嫌刑法妨害自由、加重詐欺及廢棄物清理法等罪嫌，移送新竹地方法院檢察署偵辦。

照片來源：刑事局提供

