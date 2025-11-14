政治中心／趙永博 花蓮報導

昨天馬太鞍溪新的堰塞湖溢流，光復鄉停班課措施一日兩變，花蓮縣長徐榛蔚今天再度語出驚人，要求中央提供指引，且「更加細緻到位」，根據媒體報導，縣府群組也出現傅崐萁小帳發訊息，甩鍋說河川是中央管，讓議長張峻氣炸痛批。

徐榛蔚與萬榮鄉長碰面，兩人研究著花45縣道如何盡快搶通，加上新的堰塞湖壩體還不穩定，認為有必要在明利村設置前進指揮所。花蓮縣長徐榛蔚：「希望在禮拜天能夠把，道路的清淤把它完成。」花蓮縣長徐榛蔚：「我們一直不斷的呼籲中央，給我們一些紅色警戒，生活日常的指引。」但出席議會定期大會時，徐榛蔚再度要求中央幫忙，提供指引詳細版，自從週三凌晨發現新的堰塞湖，光復鄉停班課措施一日兩變，造成災民兩度往返收容所，還要趕去接小孩，縣府已經被罵翻天。

花蓮縣長徐榛蔚。（圖／民視新聞）





花蓮縣長徐榛蔚：「紅色警戒到底要維持，一天兩天五天十天，這都有賴於中央林保署。」強調中央訂規則，徐榛蔚繼續甩鍋，連縣府訊息都出包，眼尖網友發現鳳林鄉萬榮鎮，欸怎麼怪怪的，原來鳳林鎮萬榮鄉才是對的啦，網友直言小編累了嗎？發圖卡都不用確認嗎？還有一則縣府訊息提供萬榮鄉和鳳林鎮公所電話，喊話鏟子超人可以來，但兩公所都澄清，並沒有志工需求。花蓮縣議員（民）胡仁順：「花蓮縣政府並沒有扛起，溝通協調的角色，志工們找不到合適的窗口。」





語出驚人！徐榛蔚再甩鍋 要求中央提供「堰塞湖生活指引」

傅崐萁小帳發訊息。（圖／民視新聞）





不只縣長、傅崐萁也來亂，縣府媒體群組有人留言，稱全省河川明明就歸中央管，痛罵民進黨中央無能，後來發言又收回，但仔細看這名帳號名稱為KCF，就這麼剛好傅崐萁的英文名字FU，KUN-CHI，英文縮寫剛好就是KCF。花蓮縣長徐榛蔚：「這則訊息我並不知曉，河川的治理堰塞湖，還有馬太鞍溪其實大家，都知道這是中央管河川。」花蓮縣議會議長張峻：「貼這個文章讓人家感覺，就是要甩鍋嘛，就是跟他沒有關係嘛，那我覺得一個政治人物，做這樣子的示範真的非常不好。」議長張峻再度開罵，畢竟在災區任何政治口水或是甩鍋動作，恐怕都只是縣府的卸責之詞。

