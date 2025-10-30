語出驚人！陳雪生要求馬祖高登島開放觀光 竟稱「島上官兵久了可能變同性戀」
國民黨立委陳雪生今（30日）於立法院交通委員會質詢時，要求交通部觀光署協助與國防部溝通，開放馬祖高登島觀光。豈料，他質詢過程中竟表示「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能」，一番驚人言論讓觀光署長陳玉秀也不禁仰頭苦笑。
立法院交通委員會今邀請交通部部長及交通部觀光署署長就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告並備質詢。
陳雪生質詢時說，去年馬祖很慘，旅宿業者叫苦連天，觀光客不如預期，主要也存在缺工問題，希望能開放外籍勞工，協助離島發展。另外，高登島雖然是國防部的權責單位，但金門的大膽、二膽島都開放觀光，請觀光署是否能行文給國防部，講話比較有力量。
陳雪生表示，高登島上面兵力不多，2、30個人守那個島有甚麼意義呢？他自己去了很多次，高登島資源豐富，看觀光署能否行文給國防部，尋求開放。陳玉秀說，過去已經兩度行文國防部，也拜訪軍方協調，一直都沒有成果，會持續協調國防部開放，也協請交通部協助，「會努力」。
隨後陳雪生說，相關單位應該會協助，畢竟馬祖已經開放觀光。且高登島上只有20幾人，對上面的兵來講非常寂寞，「日子一久了，同性戀都有可能」。一番驚人言論也讓陳玉秀仰頭苦笑。
