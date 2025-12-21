語帶哽咽！酸民質疑圍捕張文不力 所長：不是只有殉職才值得尊敬

記者楊忠翰／台北報導

中山警方一路狂奔趕抵誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；面對網友質疑聲浪，中山一派出所長李欣鴻哽咽表示，有的警員已經下班，自願趕赴現場緝捕兇手，不是只有殉職才值得尊敬。

昨天警方公布頂樓監視器畫面後，網友質疑排山倒海而來，有人認為部分警員配戴裝備不足，有人則認為8、9名警員在樓梯間躊躇不前，才會讓張文先一步墜樓身亡。

廣告 廣告

對此，中山一派出所長李欣鴻表示，首先向罹難者表達哀悼，也希望傷者儘速康復，社會能快快恢復平靜，這樣艱難的時刻，這兩天同仁情緒都很低落沈重，不是因為他們沒盡力，而是因為盡力了還是無法阻止傷亡。

他們不像網路上大批的鍵盤高手這麼厲害，只是天天衝到現場、處理無數個「下一秒不知道會面臨什麼狀況」的台灣警察，太多殉職學長成了全台灣口中的英雄，新聞媒體接連報導一個禮拜，然後就被遺忘了，只剩一輩子要承受傷痛的家屬跟同仁。

李欣鴻接著表示：「我忍不住會想，如果當下去處理案子時，同仁受傷了，我受傷了，甚至殉職了，是不是現在輿論風向會刷一片警察好英勇！」；身爲警察，如果只能民眾生命跟自己生命只能選擇一樣，他可以肯定跟各位報告，每一位警察同仁都會選擇犧牲自己保護大家，他們都跟北車那位勇敢的余男一樣，選擇奮不顧身去阻止，但他很遺憾余男遭逢不幸。

李欣鴻指出，有民眾提及警員在頂樓畏畏縮縮，那是因為各位知道嫌犯當下跳樓身亡，如果嫌犯躲在門後襲擊，當下勇敢進入的警察受傷，是不是又會有民眾質疑，為什麼不在現場等待後面支援警力到場？

另外，有民眾質疑為何有警察沒配槍、沒穿背心？答案很簡單，因為那些同仁已經下班了，有些同仁擔服的勤務不用配槍，但他們接到通報後立刻衝到現場，他不知道熱心民眾是做什麼工作，他只知道，就算下班了，就算到現場要面對持刀砍人的嫌犯，他的同仁完全沒有猶豫，只想趕到現場保護民眾。

李欣鴻感嘆表示，大家還記得鐵路警察李承翰學長嗎？不是只有殉職才值得被尊敬，該被記得的是警察不顧自己安全，只想趕到現場的那份勇氣，其實警察就是這樣，第一時間想的都不會是自己；李欣鴻還說「這不是我個人，也不是所有警察同仁第一次面對持刀事件，但我確定，我們每一次都是用一樣的勇氣與信念去保護大家。」，他拜託各位媒體、民眾多給台灣警察一點鼓勵，就算只是一句話對他們都是很大的支持。

更多三立新聞網報導

尖叫、指引聲頻傳！張文殺進誠品南西店 中山警追擊畫面曝光

想法令人膽寒！根據地點特性分配裝備 張文欲製造最大傷亡

釐清動機的最後希望！張文縱火燒租屋處滅證 筆電硬碟沒燒毀解密中

態度從容！張文變裝離開租屋處 拖行整箱汽油彈畫面曝光

