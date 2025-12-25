一語成讖！ 爸媽搞笑跟兒「說再見」 遭貨櫃車追撞「真的永別」

失控的貨櫃車撞擊轎車，轎車瞬間被壓成廢鐵。（示意圖／翻攝自pexels）





說再見卻成永別，哥倫比亞一對父母載兩個孩子外出，當時9歲的小兒子忍不住到路邊解放，爸媽在車內跟他開玩笑說再見，假裝要丟包兒子，沒想到下一秒，就被一輛失控的貨櫃車撞擊，轎車被壓成廢鐵，父母當場身亡，原先搞笑的再見也成為心碎的永別。

罹難夫婦：「胡立歐，呵呵呵呵呵。」上一秒，還在跟兒子開玩笑，要把車開走，下一秒。

罹難者兒子v.s.罹難夫婦：「掰掰胡立歐。」

猛烈撞擊，爸媽的聲音再也聽不到，迭戈夫婦19日帶著兩個孩子出門，途中車子停在米黃色貨櫃車後方，兒子尿急到路邊解放，還在車上的爸媽假裝要丟包兒子，但從監視器畫面可以看到，當時一輛粉紅色貨櫃車疑似剎車失靈，突然向下俯衝猛烈撞擊小轎車，轎車被兩輛貨櫃車夾擊，嚴重毀損變成扭曲廢鐵，這對夫婦當場喪命。

哥倫比亞NoticiasCaracol新聞報導：「唯一能從扭曲變形的廢鐵中被活著救出的，只有胡立歐15歲的哥哥。」

爸媽與兒子胡立歐的搞笑再見，卻一語成讖從此天人永隔，哥哥重傷幸運逃過一劫，得接受心理治療，哥倫比亞這條奪命公路，12月同一地點，已發生3起交通事故，造成4人死亡。

