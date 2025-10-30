一語成讖！ 粿粿昔節目脫口「從今以後我們就分開」遭挖出

藝人王子（邱勝翊）捲入婚內出軌風波，遭范姜彥豐控訴介入他與妻子粿粿（江瑋琳）的婚姻。范姜聲稱手中握有兩人不當往來的關鍵證據，事件曝光後，三方陸續在社群發聲，消息震撼整個娛樂圈。風波延燒之際，有網友翻出兩年前粿粿與范姜彥豐共同錄製實境節目《我們戀愛吧》的片段，內容如今再看格外諷刺。

影片中，粿粿甜笑著表示，夫妻倆幾乎所有事情都一起做，好像只有上廁所不會一起，「我們好像做什麼事情都在一起，比較有去完成事情的感覺，什麼都一起，洗澡也一起」，但話鋒一轉，粿粿隨即笑說：「我們好像應該要有一些自己的空間，從今以後我們就分開！」，一旁的范姜彥豐立刻驚訝：「欸！」了一聲，露出錯愕神情。

節目片段被重新挖出後，引發熱烈討論，不少Threads網友紛紛留言：「誰會這樣講話，超詭異」、「用開玩笑的口吻講出最殘忍的心裡話」、「用開玩笑的口氣講出最殘忍的真話」、「原來在偷偷抱怨埋下伏筆」、「夭壽喔，這是什麼偷吃紀錄片，有夠毛骨悚然」。

回顧整起事件，范姜彥豐於29日上傳影片，控訴妻子自從年初赴美旅遊兩周返台後態度驟變，頻繁夜歸、行蹤不明，直到他目睹兩人親密互動的鐵證，才確信自己遭到背叛。目前，王子已發文道歉，承認「超越朋友間的界線」。事件持續延燒，過往相關互動影片也不斷被網友重新挖出考古。

