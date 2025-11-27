一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

香港大埔宏福苑昨(26)日發生嚴重奪命大火，翻查居民過往在社群平台的交流紀錄，發現有住戶早在一個月前已對外牆維修工程的易燃棚網與物料表達強烈憂慮，甚至語帶警惕地提醒大家「冬天要小心火源，外面全部都是易燃物品」，如今不幸一語成讖，令人不勝唏噓。

在臉書社團「宏福苑居民交流群組」中，10月22日曾有住戶發文，提及當日中環華懋大廈火警，並指宏福苑外牆同樣包覆著大量的易燃物料，擔心若發生火警，後果恐不堪設想。

發文者寫道：「看到今天中環華懋大廈的大火，大家冬天一定要小心火源，外面全都是易燃物品。」有居民回覆指政府應盡快管制棚架安全，「如果大型維修的大廈也發生同樣的大火，可能會造成數百人葬身火海。」如今大埔宏福苑在該貼文發出一個月後遭遇大火，不幸成讖。

除安全問題外，也有前住戶在群組中指出，當年因大維修處理手法粗暴，出席業主立案法團會議時感到「強迫性極高」，最終決定出售宏福苑的房子。該名前住戶還透露，在賣出時售價被壓低十多萬港元(約台幣40至70幾萬)，但新買家接手後，房價卻再下跌170萬元(約台幣672萬)，反映出宏福苑維修爭議一直困擾著屋苑。

也有居民在群組反映，大維修後的品質甚差，包括「廁所維修後水淹滿地」、「紗網沒修好」、「牆身仍見裂縫」等問題，質疑工程監管及用料是否符合安全要求。

