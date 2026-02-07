▲《語童開箱，藝遊世界》寒假文化體驗營，帶領林內學子玩遍世界！(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】為促進新住民子女多元文化學習與跨文化理解，由移民署新住民發展基金補助，社團法人雲林縣幼獅青年志願服務協會主辦、救國團雲林縣團委會協辦之《語童開箱，藝遊世界－多元文化探險趣》新住民子女寒假文化體驗營，於2月6日（週五）在雲林縣林內鄉民生國民小學圓滿結業，為期十天的營隊活動在歡笑與豐富收穫中畫下完美句點。

此次營隊課程規劃以「一天一國家」為設計主軸，透過連續十天的多元文化體驗，引導學童從生活、語言、飲食、服飾及藝術等面向，深入認識不同國家的文化內涵。課程內容涵蓋韓國、泰國、日本、臺灣、印尼、柬埔寨、中國、馬來西亞及越南等國家文化，並結合語言學習、傳統服飾體驗、特色美食製作與手作創作等多元活動，讓學童在實作與互動中自然學習、拓展視野。

結業式當日，邀請雲林縣林內鄉民生國民小學蔡正龍校長、救國團林內鄉團委會會長暨林內鄉民代表劉名翔，以及救國團莿桐鄉團委會會長洪美娟等貴賓蒞臨，為在地學子加油勉勵，並為此次營隊活動畫下圓滿句點。

民生國小蔡正龍校長表示，感謝協會長期關注新住民家庭與學生的教育發展，積極投入教育資源與多元文化推廣工作，提供孩子安全、友善且豐富的學習環境，讓學童擁有更多元且具意義的學習機會。

社團法人雲林縣幼獅青年志願服務協會薄力瑋理事長指出，此次營隊回應新住民子女在教育資源、文化認同與學習動機上的實際需求，透過多元文化課程縮短學習資源落差、強化自我認同，並培養跨文化理解能力與國際視野，期盼孩子在歡樂學習中建立自信，為未來多元共融社會奠定良好基礎。

透過本次活動，林內鄉學子在為期十天的多元文化體驗中開闊眼界，也展現社會各界對新住民子女教育與文化推廣的關注與支持。期盼孩子們在尊重與理解多元文化的學習歷程中，成為推動未來多元共融社會的重要力量。