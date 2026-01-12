語言不通也能安心求助 韓國旅客皮夾失而復得讚「臺灣好暖」

【警政時報 江雁武／台中報導】語言隔閡不再是阻礙，善意成為最好的溝通橋梁。臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所於日前下午3時許，接獲2名韓國籍旅客神情焦急前來求助，表示在臺中市自助旅行期間，其中1名柳姓旅客不慎遺失隨身皮夾，因語言不通，無法清楚說明遺失經過，只能向警方尋求協助。

語言不通也不怕！拾金不昧暖人心，韓國旅客在臺中留下美好回憶。（圖／記者澄石翻攝）

值班警員方子邦見狀立即上前安撫，並主動以手機翻譯軟體耐心溝通，逐一釐清遺失時間、可能地點及皮夾特徵，順利完成遺失物報案程序，同時請旅客留下聯絡方式，並貼心說明後續協尋流程，告知若有民眾拾獲並送交警方，將第一時間通知領回，讓旅客原本緊張不安的情緒逐漸放鬆。

警方積極協助之際，暖心一幕隨即上演。當日晚間7時許，一名鄭姓男子主動走進大誠分駐所，表示稍早於中區三民路二段附近拾獲一只皮夾，擔心失主焦急尋找，遂第一時間送至派出所，請警方協助處理。警方依規定受理拾得物後，隨即聯想到下午前來報案的韓國籍旅客，立刻聯繫其投宿飯店轉知好消息。

柳姓旅客接獲通知後迅速趕赴派出所，確認皮夾內證件與財物皆完好無缺，難掩欣喜之情，頻頻向警方與拾獲民眾表達由衷感謝，並直呼「臺灣真的很溫暖」，盛讚臺灣民眾拾金不昧的美德與警方耐心、專業的協助，讓此次臺中之旅留下深刻而難忘的美好回憶。

中市警一分局表示，外籍旅客來臺旅遊時，警方一向秉持友善、即時服務的精神，協助解決各項突發狀況，也呼籲民眾外出旅遊或逛街時，務必妥善保管個人物品，避免離開視線；若不慎遺失，應儘速向警方報案，提供相關資訊，以利協尋。同時也肯定拾獲民眾主動送交警方的善行義舉，展現臺灣社會誠信與溫暖，共同打造安全、友善的國際城市形象。

