語言力就是競爭力！林岱樺推雙語教育 盼「班班有外師」打造高雄學習力

▲補足偏鄉雙語資源，林岱樺倡外師制度鬆綁、教育機會更均衡。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法委員林岱樺今（29）日下午前往高雄市林園區建佑醫院附設護理之家，與中芸國小師生共同參與「雙語教育—護理之家中心送愛服務」活動。林岱樺在現場表示，學生以帶動唱、健身操等方式關懷長輩，除展現社會參與，也可作為雙語教育的生活化延伸；她並強調，AI時代語言能力的重要性提升，地方政府應更積極補足雙語資源，讓教育機會更均衡。

林岱樺指出，雙語學習不應僅限於課堂或考試，而要讓孩子在生活情境中自然開口。她在談話中提到，自己長期在立法院爭取外籍師資相關支持，包括主張鬆綁制度、擴大外籍師資在校園可投入的教學領域，並強調教育資源應兼顧公平性。「我希望能讓偏鄉與弱勢地區學校優先獲得更穩定的雙語資源，縮小區域落差」林岱樺致詞時表示。

廣告 廣告

林岱樺過去已爭取將其立委選區（林園、大寮、鳥松、仁武）作為「校校有外師」示範區，並結合學校與社區活動，擴大雙語學習場域與參與面向。若未來有機會承擔更大的市政責任，林岱樺更提出「班班有外師」的政策，以落實教育平權的理念，並強調要對公立學校有信心，同時呼籲社會各界支持以教育為核心的城市發展方向。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）