語言學家批加拿大總理偏好英式拼字 籲維護加拿大英語獨特性

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大總理卡尼(Mark Carney)表示，在全球化本質發生根本性轉變之際，他的政府將推動公共與私營部門的成長。然而，加拿大的語言學家批評他偏離加拿大英語的拼字規範，未能維護加拿大獨特的歷史與認同。

英國「衛報」16日報導，多名語言專家點名批評卡尼，在重要官方文件中日益增加對英式拼字的「使用」(utilisation)，包括近期的聯邦預算案，以及他與美國總統川普會晤後發布的新聞稿。

卡尼曾擔任英格蘭銀行總裁長達7年，顯然在語言習慣上偏離加拿大的規範，回國後展現出對以「s」取代「z」的偏好，而這正是英式拼字的典型特徵。

6名語言學家在1封公開信中批評卡尼，要求其辦公室、加拿大政府及國會遵循加拿大英語拼字規範，「也就是自1970年代至2025年間一貫使用的拼字系統」。

他們警告，如果政府開始採用其他拼字體系，「可能會導致對何者才是加拿大拼字產生混淆」。

加拿大英語向來是講究語言規範者引以為傲的象徵。然而，這套獨特、某種程度上帶有任意性的拼字體系，反映的是加拿大殖民歷史所留下的遺產。

公開信指出：「加拿大英語是在美國獨立戰爭後的保皇派移民定居基礎上發展而成，隨後又融合了英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與愛爾蘭移民浪潮，以及來自歐洲與全球的影響。」

信中表示，目前被接受的拼字形式，反映了「人口結構中來自世界各地的全球影響與文化，同時也包含源自原住民族語言的詞彙與用語。」

這些語言學者指出，加拿大獨有的拼字風格長期廣泛出現在媒體與政府文件中，這種刻意的選擇，反映出保存國家「歷史、身分與自豪感」這一重要元素的意圖。

總理辦公室並未回應有關使用英式拼字的置評請求。

公開信的作者包括大學教授與編輯，他們表示，許多加拿大人對以「加拿大式」方式拼字抱持高度熱情，但也坦承對於何謂「加拿大拼字」，社會上存在不同看法。

他們引用「加拿大新聞社體例手冊」(Canadian Press stylebook)指出，加拿大英語一方面排斥某些英式拼字，例如偏好tire而非tyre，jail而非gaol，另一方面也拒絕部分美式拼字，例如使用cheque而非check，manoeuvre而非maneuver。

此外，加拿大詞彙中也有不少源自法語與原住民族歷史的借用語，例如「toque」原指法裔與梅蒂斯毛皮商人所戴的針織冬帽；而用來形容泥炭沼澤地的「muskeg」，則源自克里語maskek(ᒪᐢᑫᐠ)，意為「低窪濕地」。

最後，語言學家也呼應卡尼常以冰球隱喻形容當前與美國的貿易對抗，指出維護加拿大英語，「是展現『堅定防禦』(elbows up)立場最簡單的方式」。

