語言模型是AI發展路上的邪教？圖靈獎得主楊立昆將離開Meta再掀討論

ChatGPT這類以大型語言模型為核心的生成式AI成為主流，被質疑可能阻礙了通用AI發展的方向。路透社資料照



近日數家外媒報導，臉書母公司Meta的前首席科學家楊立昆（Yann LeCun）將離職並另創公司，引發業界好奇，楊立昆的離開是否與他近期大力批評大型語言模型（LLM）在人工智慧（AI）發展的強勢主導有關。這也帶起另一波針對AI炒作與發展的爭論：科技公司是否創造了一個像ChatGPT這類以語言模型為核心的「AI邪教」，壓制AI發展的其他可能性、並炒作這類AI可以取代人類，藉此吸引更多投資？

《華爾街日報》報導，現年65歲的楊立昆出生於法國，曾在諾貝爾獎得主、AI教父辛頓（Geoffrey Hinton）位於多倫多的實驗室工作，2013年被祖克柏親自聘為臉書的新AI部門主管。2018年，楊立昆與辛頓、班吉歐（Yoshua Bengio）共同獲得圖靈獎，同年成為臉書的首席AI科學家。

楊立昆今年多次表達對於科技界過度熱衷於大型語言模型的不滿，認為大型語言模型「是AI發展的死路」。在另一場演講中，他還建議有志成為AI研究人員的年輕人：「如果你是AI博士生，絕對別耗費心力在大型語言模型的研究案。」

他也在一個科技podcast節目裡表示：「我們不可能單憑擴大大型語言模型的規模，就創造出堪比人類的AI，這是絕對不可能的。恕我直言，無論你從我那些比較激進的同行那裡聽到什麼說法，這種事未來2年內都不會發生。」

這些看法與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg ）的方針不同，祖克柏投入巨資開發大型語言模型 Llama，只盼超越ChatGPT 和谷歌的Gemini。

今夏，祖克柏任命年僅28歲的汪滔（Alexandr Wang）為Meta新任首席AI長、ChatGPT聯合創始人趙勝佳為新任首席科學家，楊立昆的地位一落千丈，業界推測這與楊立昆對大型語言模型的批評有關。

2025年11月5日，英王查爾斯三世（上排左二）與今年度伊莉莎白女王工程獎得主合影，得獎者上排左起為：加拿大電腦科學家班吉歐、法籍科學家楊立昆、「AI教父」辛頓；下排左起為黃仁勳、美國籍科學家李飛飛（Fei-Fei Li）、輝達首席電腦科學家戴利（Bill Dally）、美國科學家霍普菲爾（John Hopfield）。美聯社

據報，楊立昆離開Meta後，將另創一家專注於世界模型（world models）的新創公司。10月他在麻省理工學院一場研討會上表示，「我在矽谷的每個地方都沒朋友，只因為我認為，這（世界模型）在未來3到5年內會是AI架構的主要模型，任何腦袋正常的人都不會再用我們現在用的這種大型語言模型」。

聊天機器人成為AI發展路上的邪教?

《印度時報》的科技版主筆室指出，楊立昆對大型語言模型的看法，悖離目前業界主流。他認為大型語言模型只是「自動補完機器」，在推理和理解因果的能力上都不足；然而，主流觀點則認為，大型語言模型就是未來通用AI（AGI）的基礎。

業界人士指出，Meta這種大型科技公司轉向將大型語言模型商業化的策略，影響了基礎研究團隊的影響力，而這種轉變不單純是為了科學，更是為了商業利益：大型語言模型可以吸引關注，從而吸引更多投資，鞏固公司商業地位，使大家認為，拓展大型語言模型就是唯一值得追求的途徑。

網友們對AI發展路線的討論也很熱絡。近期一則貼文把大型語言模型的主導地位稱為「邪教」，因為任何質疑大型語言模型的人都會被視為門外漢或局外人，就像楊立昆一樣。

認同大型語言模型已成「AI界邪教」的人們指出，現在AI發展資源集中於少數幾家公司，正在形成壟斷局面，這些公司有能力影響輿論走向、控制資金流向、主導研究方向，壓制其他思維。這種炒作讓大眾、投資人、甚至政府都相信，大型語言模型就是必然的發展路線。

這些看法只是社群平台上的討論，沒有證據指向科技巨企確實造成了這種影響，但這些看法確實反映出大眾對於AI公司透明度和權力過度集中的質疑。

社群平台上討論的另一個主題，是網友普遍認為AI公司刻意放大「AI將取代人類」的說法，這種宣傳吸引大量風險投資，還有政府和企業的投注，因為在這種潮流和焦慮之下，每個人都盼望自己「不會落後」。

《印度時報》指出，楊立昆對於大型語言模型的質疑不只是他個人觀點，多項同行審批研究已經顯示，目前的大型語言模型確實有明顯的侷限，尤其在需要因果推理、長期規劃和深入理解方面，往往表現不佳，時而依賴短淺的簡化統計。

無論楊立昆離開Meta是因為辦公室政治、理念不和還是個人規劃，此事帶出的爭論都反映出AI發展中兩股力量拉扯的緊張關係：科學多樣性vs.商業文化。只要AI發展中仍是少數幾家公司控制著資源、資金和公開資訊，「AI壟斷」或「AI邪教」就仍會是爭論的焦點之一。

