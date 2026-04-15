語言治療師性侵兒童 衛福部擬對單獨治療訂規範

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板橋陳姓語言治療師近期被揭露，長期在診間對身心障礙孩童進行猥褻與性侵，受害者多達8人，最小的僅有4歲。家長聽見孩子哭喊，未立即起疑，直到案發才驚覺孩子受害。衛福部長石崇良今（15日）於立法院衛環委員會透露，若治療過程中更需要隔離、單獨相處，需要做出規範。

衛福部長石崇良說，理論上孩子接受治療的過程，都有家長陪同。衛福部會進行了解，如治療過程需要隔離、單獨相處，要做出規範。（圖／翻攝自國會頻道）

民進黨立委林月琴指出，台中棒球教練、新北語言治療師性侵案，共同點是他們都能長期接觸孩子。如果今天是醫師在看診，會有人在旁，但此次的案件是早療的孩子，家長聽到狀況，還以為是療程的一部分，是否能讓家長得知什麼是不當對待？

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石崇良說，理論上孩子接受治療的過程，都有家長陪同。衛福部會進行了解，如治療過程需要隔離、單獨相處，要做出規範。另外，衛福部接獲性平事件後，醫事司會直接發函衛生局，在調查期間就先暫停臨床業務。

針對性平專區，石崇良表示，除了判決書，衛生局懲戒委員會做出的懲戒也會在上面。另該平台也會再介接兒童權利公約專區，涉及兒童事件也會進來。性平專區的資料由衛福部同仁一筆一筆核對，衛福部已請求司法院協助，但司法院只願意批次提供檔案，因此衛福部透過AI技術，協助同仁進行人工搜索。

林月琴擔憂，此舉恐導致時間差。她要求司法院、衛福部應有直接的通報機制，判決書一公開，就主動公開，而不是等衛福部去查，讓孩子繼續暴露在風險當中。

另外，現行僅醫師與藥師具備懲戒制度，其他如語言治療師等職類缺乏相關機制，導致專區揭露管道不完整，形成制度漏洞。她要求衛福部全面檢視各類醫事人員懲戒制度與揭露機制，補齊制度缺口，確保所有可能接觸兒少的專業人員納入有效監督，並於1個月內提出檢討報告與具體改善時程。

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