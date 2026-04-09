語言治療師涉性侵8童遭羈押 衛福部：最重廢止執照、公開姓名

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新北市板橋區某診所語言治療師涉嫌長期對接受治療的孩童進行猥褻與性侵，受害者達8人。衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部已發函新北市衛生局，要求加強對涉案診所的督導，並立即限制該名治療師的工作範圍，禁止其再接觸病患。 一旦停業處分確立，衛福部將同步在俗稱「狼醫專區」的醫事人員性別事件資訊專區揭露該名語言治療師的姓名等相關資訊，讓外界周知。

新北市板橋區某診所語言治療師涉嫌長期對接受治療的孩童進行猥褻與性侵，受害者達8人。（示意圖／Pixabay）

民進黨籍新北市議員黃淑君日前質詢時揭露此案，指控陳姓語言治療師在診間對身心障礙孩童實施不當行為，受害者中最小的甚至是學齡前幼童。新北市警察局長方仰寧確認該治療師已遭羈押，並鼓勵其他可能的受害人出面報案。 涉案診所隨後發表聲明致歉，強調已與該名治療師終止合作關係。

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劉玉菁指出，新北市衛生局已於當日進入診所蒐證調查，衛福部的公文內容涵蓋兩大重點。首先要求地方衛生局加強對涉案診所的管理與督導，因醫療機構本身負有對所屬醫事人員的管理責任；其次要求衛生局進行行政指導，立即限制涉案語言治療師的工作範圍。

新北市議員質詢揭發語言治療師侵犯多名幼童。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

根據《語言治療師法》第33條規定，語言治療師於執業過程中若有業務違法或不正當行為，可處一個月以上一年以下的停業處分，情節重大者最重可廢止其執業執照。劉玉菁表示，一旦停業處分確立，衛福部將同步在俗稱「狼醫專區」的醫事人員性別事件資訊專區揭露該名語言治療師的姓名等相關資訊，讓外界周知。

劉玉菁進一步說明，雖然尚未接獲該治療師已離職的正式通報，但由於其已遭羈押在看守所，實際上已無法接觸病人。衛福部將根據新北市衛生局蒐集的證據進行後續行政處分，以確保類似事件不再發生。

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