語音辨識市場成長強勁 AI聽寫大哥企客申請季增155%

(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大憑藉電信級數據與研發實力，累積超過18,000小時語音數據，結合領先的在地語音模型與國家級資安防護，自行研發國內首款支援中台英客四種語言混合語音辨識的ASR(Automatic Speech Recognition, ASR)技術，建構從語料、模型到應用，協助企業邁入「落地實戰」，ASR辨識準確率高達97%以上。台灣大企業服務商務長朱曉幸表示，隨著企業對AI應用需求快速成長，實用且能落地的解決方案是產業升級的關鍵。台灣大結合自研ASR技術與深厚的在地語言模型優勢，打造出高精準度、高安全性的「AI聽寫大哥」，已累積超過1,900個企業客戶申請使用，產業主要涵蓋製造業、資訊及通訊傳播業以及批發零售業，季增幅高達155%，顯示了市場對AI語音辨識的強勁需求。







台灣大的ASR技術，是以專為台灣人打造AI語音辨識模型，並結合企業專屬詞庫，匯聚專用術語及常用詞彙，使生成式AI能準確理解特定商務語境，也是市場上唯一可落地部署的語言模型，確保企業客戶的資料安全。台灣大哥大結合ASR技術，同時推出「AI聽寫大哥」及「AI語音客服」商用解決方案，可應用於客服語音轉文字、語音核身、商務會議、法律及醫療紀錄等多元場景，並已成功導入系統整合商、資訊服務、金融、製造、法律與媒體業等垂直領域，其中包括碩網資訊、凌群電腦、安永金融科技及蒙恬科技等知名企業。



台灣大ASR技術正與醫療體系展開合作，醫護人員透過「AI聽寫大哥」可即時將口頭交接內容轉換成文字，由AI自動生成交班紀錄格式，並同步串接至醫院資訊系統(HIS)，確保病患資訊完整並可追蹤，有效減輕醫護重複作業負擔。同時，與消費者密切接觸的企業在客戶服務端可透過「AI語音客服」兩大應用結合，進行AI語音核身，在第一線先完成用戶身分驗證，再進入真人回答時平均每通電話可節省30秒時間，幫助企業提升服務效率與品質。



ASR技術廣泛應用於結合AI的知識檢索方案，幫助企業有效整合資料；此外，透過串聯ASR與大型語言模型(LLM)，協助企業擷取銷售話術、產出策略報告，打造數據驅動的AI洞察平台。部分企業更運用ASR辨識國語及台語點餐語音，有效提升點餐準確性。企業亦可將ASR串接至自有平台，延伸至AI語音助理與生產力工具等多元應用，實現以AI提升生產力的願景。