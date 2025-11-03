誠信築基行穩致遠 捷美海空運集團40週年慶

捷美海空運集團四十週年慶，由董事長陳誌鳴（右四）、總經理柯名貴（左三）等八位集團領航者注酒置入「誠信築基行穩致遠」字樣冰雕中，象徵持續穩健前行。（記者陳維強攝）

捷美海空運集團（GMC Logistics）三日於南港台北漢來大飯店盛大舉行四十週年慶祝會，會中以「誠信築基行穩致遠」為主題，邀請國內外貴賓、航運夥伴及全體同仁齊聚一堂，共同慶賀捷美的重要里程碑。

成立於一九八六年的捷美海空運集團，四十年來致力於提供專業國際海運、空運物流運輸服務，承攬運送範圍遍及全球，並以美國線的海空運莊家聞名業界。一路走來，捷美秉持「誠信、專業、共榮」企業理念，持續提升國際運籌與供應鏈整合能力，為客戶提供專業、靈活且快速的物流方案。

慶祝大會冠蓋雲集，除邀請公司員工、榮退同仁與協力夥伴外，更匯聚包括台北市海運承攬運送公會理事長陳木枝、台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥，以及長榮海運、東方海外等各大船公司，華航等航空公司與國外代理及客戶等約二百五十位貴賓齊聚，並以震撼的日式太鼓開場，鼓聲如雷，象徵捷美四十年來歷經挑戰、持續突破的奮鬥歷程，展現團隊緊密合作、勇於開創的精神，一同回顧四十年來發展歷程，並感謝各界長期支持與肯定。

董事長陳誌鳴致詞時強調「誠信」及團隊合作的重要性，在捷美就要開創「團隊價值」，二○二五年在客戶開發與經營上更加「靈活、精準、快速」運作的團隊合作。總經理柯名貴更特別提了一首慶賀詩，描述四十年來捷美的努力與榮耀。

此外，會中播放《捷美四十週年感恩影片》，串連夥伴真摯感言，傳達「捷美最寶貴的資產就是人」的特色，體現四十年來共榮成長的可貴外，也特別安排榮譽表揚獻花，向任職超過三十年的資深同仁及榮退人員獻花致敬，感謝他們多年來的奉獻與堅持，成為捷美穩健前行的基石。接著由八位集團領航者共同注酒置入刻有「誠信築基行穩致遠」字樣的冰雕中，象徵捷美海空運集團持續穩健前行，象徵捷美在全球化競爭中，始終以誠信為根、以團隊為力，與所有夥伴們穩健邁向永續未來。