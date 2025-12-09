誠品公布2025閱讀報告 全年930萬冊逆勢成長3%

記者古可絜／臺北報導

誠品書店今（9）日公布「2025年度閱讀報告」，過去一年出版品銷量達930萬冊，相較前一年逆勢成長近3%。誠品書店觀察，臺灣年輕人對閱讀熱情不減，全年新進會員中近5成為Gen Z讀者；另2026年誠品書店首度推出「誠品讀書人金屬徽章」，精美刻面設計是讀書人的榮耀象徵，還享5大禮遇，號召書迷一同累積屬於自己的智慧成就。

誠品2025年新進會員近5成為Gen Z讀者，誠品透過獨家策展、各式講座等多元特色體驗，吸引大量年輕讀者，誠品電子書21至35歲讀者占比亦逾5成。根據統計，誠品書店每月推出的「月讀一冊」77折優惠，過去一年就有50萬人參與，獨家贈禮「攀山閱嶺」設計書籤也造成蒐集風潮。

2026年誠品書店首度推出「誠品讀書人金屬徽章」，精美刻面設計是讀書人的榮耀象徵，還享5大禮遇包括可在全臺8家指定門市享「購書禮遇結帳」服務、每月優先參加北中南閱讀特企活動，並享電子書折扣券、滿額免費宅配、兌換限量誠品選書等專屬優惠。

誠品書店「漫畫圖文書榜」前10名中，BL現象級臺漫《16647》打敗眾多知名日漫躋身TOP 10，出版社亦積極經營臺灣在地作家，開發相關周邊。另外，IP能量橫跨漫畫、童書及圖文書，其中童書明星角色亦透過大量授權合作，舉凡人偶見面會、兒童玩教具設計等，皆大受歡迎。

2025電子書市場向上成長，誠品電子書上市滿一年分析發現，同時購買紙本書及電子書的誠品會員，平均購買書籍數量是僅購買紙本書會員的2.2倍，平均購書金額亦高出120%。此外，誠品電子書涵蓋全齡讀者，其中21至35歲讀者占比逾5成，廣受年輕世代青睞，也滿足重度閱讀者數位閱讀需求。

此外，像是只有讀紙本書才能感受其中震撼的《世界上最透明的故事》，將推理線索及精彩結局完美融合於書籍排版設計，兼具技巧與故事溫度，獲2025誠品書店翻譯文學暢銷TOP 1。經典文學也紛紛推出限定版、典藏版、紀念版或是文庫本，多次改編為影視作品的《傲慢與偏見》珍奧斯汀250歲冥誕珍藏紀念版，大手筆復刻1894年日晷孔雀版書封；被譽為20世紀最偉大的小說之一的《追憶似水年華》也特邀知名設計團隊操刀，全套7冊封面以極簡線條及漸層色系打造猶如時間流轉的意象，更是全球首套繁體中文全本，透過現代化的詮釋，讓內容更易理解。

2025誠品年度閱讀報告即日起至3月6日於誠品線上展出，參展商品單書79折、3書75折起，誠品會員每月還可獲「月月樂讀」50元線上購書金，實體門市亦有「月讀一冊」每月77折優惠，並加贈插畫家Dinner illustration獨家繪製的「攀山閱嶺」限量書籤乙張，歡迎民眾前往選購。

誠品透過獨家策展、各式講座等多元特色體驗，吸引大量年輕讀者；誠品電子書21至35歲讀者占比亦逾5成。（記者古可絜攝）

誠品書店今年逆勢成長，相較2年前更成長100萬冊。（記者古可絜攝）

2026年誠品書店首度推出「誠品讀書人金屬徽章」。（記者古可絜攝）

