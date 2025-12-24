誠品南西不平靜！5旬婦倒地驚慌尖叫稱「有感應」 友人討要蠟燭淨化

誠品南西店傳出離奇事件。圖／翻攝自誠品官網

台北市中山商圈「誠品南西店」19日才發生張文隨機砍人案，23日中午又傳出突發狀況，一名約50多歲的婦人與友人逛街時，疑似身體不適突然倒地，當場尖叫大喊，同行友人一邊安撫她，一邊竟向路人索要蠟燭，離奇舉動引發周遭民眾側目。附近巡邏員警獲報上前了解情況，該名婦人表示自己「有感應」才會感到不舒服，經警方與相關人員確認，婦人並無立即送醫必要，隨後與友人一同離開商場。

5旬婦人突倒地！稱「有感應」友人幫討蠟燭淨化

這起離奇事件發生於23日中午，一名李姓婦人與友人在誠品南西店逛街時，李婦突然倒地，接著更情緒激動地開始尖叫，友人趕緊上前安撫，並向周圍人討要蠟燭，稱能幫李婦「淨化」，讓在場民眾全看傻。

廣告 廣告

巡邏警力立刻到場支援，維護現場秩序同時通報救護車。救護人員到場後，確認李婦生命徵象穩定，無明顯外傷，李婦則向警方、救護團隊說明，當下突然接收到「靈異連結感應」，身體不適因此倒地。

警方指出，李婦在朋友持續安撫下情緒逐漸平復，並陪同離開賣場，並未進一步送醫。此外，由於誠品南西日前才發生重大傷亡案件，警方目前仍加強店內外巡邏，若民眾有身體不適或情緒異常情形，應儘速向現場人員或警方求助。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



回到原文

更多鏡報報導

夢碎了！20歲男陰莖鑲滿「一整圈奈米珠」 破皮流膿下場超慘

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍

前議員下藥性侵前妻長達13年！「揪5男一起犯案」下場慘了