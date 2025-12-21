誠品南西今恢復營業！ 僅剩零星顧客 櫃員：休假去收驚

台北市 / 綜合報導

19日傍晚，北捷發生一起隨機攻擊案，造成4死11傷，嫌犯傷人後跑到中山站的誠品南西繼續攻擊，隨後墜樓身亡。事發後，誠品南西百貨昨天緊急停業一天，今(21)日恢復營業，雖然是假日，但人潮明顯減少很多，櫃員回憶起事發當下，還是心有餘悸，也透露有店員趁著昨天休館，去拜拜收驚。

民眾自發性，帶著花束前往悼念，滿滿心意堆成一座小山，遭砍騎士的家屬，也在現場留下紙條，字裡行間全是思念，除了寫下全家都愛你，更表示希望能替他擋下這一切，最後還特別感謝社會大眾，案發後第二天，捷運中山站人潮明顯銳減，整個商圈冷清不少。

民眾說：「每次來中山都是很開心的，這一次就覺得，怎麼會發生這樣的事情。」民眾說：「平常這十字路口很多人的，今天沒有，對，今天人有變少，而且今天是周末。」而嫌犯墜樓身亡的誠品南西，在緊急停業一天後，今日重新恢復營業，回想起事發當下，櫃員還是心有餘悸。

誠品南西櫃員說：「我跟歹徒是非常近的，但是因為他路線不同，他直接往裡面，然後他揮第一刀之後，我們的人全部都往這邊逃，那我是這間店的員工嘛，那我就是，我知道這裡面很安全，因為我們有鐵器可以防身，所以我就是當下也不知道兇手是誰，或是他手上有什麼東西，我就直接把客人推到裡面去。」

誠品南西櫃員說：「昨日封館就出去走走，少看網路的訊息，可能去拜拜收驚這樣子。」誠品南西過去，每到假日都人潮爆滿，但意外發生後，只剩下零星顧客，櫃員們也坦言生意受到影響，對此誠品官方則表示，昨日有舉行灑淨儀式，明(22)日也會發放平安水，希望能帶給大家一些安慰。

