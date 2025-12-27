即時中心／徐子為報導



19日爆發台北捷運隨機攻擊案後，正值全台風聲鶴唳，草木皆兵之際，今（27）晚又接連爆出「襲警」社會事件！





今晚間，一名身穿白衣的男子在中山商圈過馬路時，停在分隔島，員警請他快速通過。未料，該名男子卻突然直衝誠品南西店內，2名員警擔心他有狀況，上前攔阻。



但該名男情緒似乎相當不穩定，遭警方制伏時奮力掙扎反抗，最終被警員壓制在地。員警在該男子身上未搜到違禁品，但因過程中推擠反抗警方，被依妨礙公務帶偵辦。



目擊者在社群平台Threads上表示，剛在中山逛街，看到有個男的站在馬路中間

因為行人號誌是紅燈，所以警察讓他先過並打算詢問，結果對方直接用衝的跑進誠品，後來似乎有襲警的行為，且情緒極不穩定，過了5分多鐘就被警察銬走了，，場面相當恐怖。

原文出處：最新／誠品南西又出事！情緒失控男子衝進店內襲警 讓現場民眾嚇壞