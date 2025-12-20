誠品南西外車禍！同一路口公車擦撞機車 乘客傷

三立新聞／綜合報導

誠品南西店外發生車禍，一輛公車和機車擦撞。（圖／翻攝畫面）

捷運中山站外昨（19）日發生了駭人聽聞的連續隨機攻擊事件，即便是週末假日，現場還是有逛街的民眾，但大家受到昨天攻擊事件的影響，氣氛相當低迷。而有不少的民眾，是自發性的帶了花束來到現場獻花，為昨天不幸死亡的罹難者來哀悼致意。

現場除了逛街的民眾來哀悼之外，包含了南西的聖誕樹，以及台北火車站的聖誕樹都熄燈3天，要來為昨天這個恐怖的攻擊事件來哀悼。

南京西路18巷口，晚間7時8分的時候也爆發一起公車和機車的擦撞，不過幸好人車都沒有什麼太大撞擊，公車上一名乘客臀部鈍傷，雙方駕駛經酒測均未飲酒。

擦撞發生後，所幸只有公車上乘客輕微受傷。（圖／翻攝畫面）

