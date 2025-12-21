誠品南西店外車禍 悼念人潮前「公車撞機車」1傷送醫

台北市 / 綜合報導

台北晚間發生一起公車與機車的車禍，造成公車上的乘客輕傷，由於車禍地點，就在捷運中山站外頭、誠品南西店的旁邊，是隨機攻擊案發生的地方，不少民眾來這邊悼念往生者，目擊這起車禍，都被嚇壞了。

畫面上可以看到，公車追撞正前方的機車，車頭還頓了好幾下，車上的乘客受到輕傷，救護車趕到現場，檢查傷勢，警方調查，雙方駕駛都沒有喝酒，怎麼會撞成這樣，還要進一步調查。

