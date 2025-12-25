誠品南西店外驚現恐嚇字條！放話「我將會殺更多人」 警方採證追查中

誠品南西店外充滿哀悼死者的紙條，其中一張竟出現恐嚇語句。（示意圖／報系資料照）

誠品南西店日前發生隨機襲擊事件後，不少民眾在店外柱子張貼卡片與花束表達哀悼與關懷，未料25日晚間約8時左右，有民眾發現其中一張紙條內容異常，上頭以英文書寫「I will kill more people in the next few days.」，放話將會殺更多人，涉及恐嚇語句，隨即報警處理。

中山一派出所表示，員警當時正在執行誠品南西店周邊守望勤務，接獲通報後，立即前往現場確認狀況，並依規定受理案件，隨後派員進行現場採證，同時調閱周邊監視器畫面，以釐清紙條來源與張貼者身分，目前已展開追查。

中山分局進一步說明，事件發生後已同步通報相關單位，加強周邊巡守與勤務作為，留意可疑人事物，並請民眾保持冷靜，不必過度恐慌，警方將持續掌握狀況，確保公共安全。

警方也提醒，依刑法第151條規定，若以加害生命、身體或財產等內容恐嚇公眾，並足以危害公共安全者，可處2年以下有期徒刑。此外，民眾若任意轉發、散布此類未經查證的恐嚇訊息，也可能觸犯社會秩序維護法第63條，散布謠言足以影響公共安寧者，最重可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

