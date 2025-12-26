誠品南西店柱子遭貼英文恐嚇字條 警將採指紋追人

台北市中山區誠品南西店外柱子，在聖誕夜當晚遭不明人士張貼英文恐嚇字條，內容揚言將在接下來幾天殺害更多人。中山一派出所員警執行守望勤務時接獲民眾通報，立即前往採證並調閱監視器追查，由於張貼位置恰好位於監視器死角，警方將透過指紋比對追查張貼者身分。

台北市中山區誠品南西店外柱子驚見 英文恐嚇紙條。（圖／翻攝畫面）

警方在25日晚間8時38分許執行誠品南西店守望勤務時，突然接獲民眾指稱發現恐嚇紙條貼於店門口外柱子。警方趕往查看後，見到黃色字條上以英文寫著「I will kill more people in the next few days.」語氣充滿威脅意味，公然放話將進行更多屠殺行為。

警方依規定受理案件並派員採證，同時調閱周邊監視器畫面追查可疑人士。然而該字條張貼位置僅設有1支監視器，加上拍攝角度受限因素，並未拍攝到可疑人士身影。後續警方將採驗紙條上的指紋，比對相關資料庫進一步追查張貼者身分。

中山分局已通報各單位加強勤務作為，要求注意可疑人事物，同時呼籲民眾安心勿恐慌。警方呼籲，依刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾並致生危害於公安者，可處二年以下有期徒刑。隨意轉發散播此類訊息，亦可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。

