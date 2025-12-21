誠品南西店營業！死者家屬手寫信：希望替你擋這一切、永難釋懷

誠品南西店隨機攻擊事件後休館近1天半，今日恢復營業，現場警力大幅增加，員工提前數小時返回處理帳務、物品等事宜。事發當下，館外甜甜圈店員工黃先生幫助扶起路人，並保護客人進入店內。亡者家屬也在門口放置哀悼花束，並留下手寫信：「親愛的弟弟，謝謝你38年的陪伴，我愛你，全家都愛你，真希望能替你擋這一切，永遠無法釋懷。」中山站周邊加強安全措施，警方持盾牌駐守，為民眾提供安全保障。

誠品館外甜甜圈店員工，與同事一起「持鐵具」保護女客人。（圖／TVBS）

誠品南西店於隨機攻擊事件發生後，休館將近1天半後恢復正常營業，現場警力明顯增加。許多店家員工提前2至3小時返回準備，因事發突然導致前一天的帳務未結清、物品未收妥。事發當天，有館外店家員工發現危險情況，立即將客人推入店內保護。而在館外的哀悼花束群中，亦出現了一封亡者家屬的手寫信，表達對逝者的思念與不捨。整個中山站區域現已加強安全措施，警方持盾牌駐守，為民眾提供安全保障。

誠品南西店恢復營業當天，館外甜甜圈店員工黃先生回憶起事發經過。當時他雖然沒有上班，但正在附近逛街，與嫌犯擦身而過。黃先生表示，雖然當時已經嚇到幾乎跑不動，但仍幫助扶起路上跌倒的陌生女子，並在衝回店面後保護客人。他說與歹徒距離非常近，但因路線不同，歹徒直接往裡面攻擊，當歹徒揮出第一刀時，周圍的人全部都往另一個方向逃跑。雖然無法將店門的鐵門拉下，但黃先生提到店內有許多鐵製工具和熱油，當下他與同事已做好萬全準備應對緊急情況。

誠品1樓香水銷售員朱先生表示，因為當天緊急結束營業，他們連帳都還沒清完，許多物品也未使用完，所以趕快回來處理，但心情仍然受到一些影響。誠品4樓櫃位員工則分享，當時透過群組得知樓層管理人員要求大家趕快撤離，同事間也互相提醒出門時要多注意身邊的人。隨著誠品南西店恢復營業，門口的哀悼花束數量不斷增加。其中，一張顯眼的藍色卡片格外引人注目，上面寫著亡者家屬的心聲：「親愛的弟弟，竟善良又努力向上的你，謝謝你38年的陪伴，我愛你，全家都愛你，真希望能替你擋這一切，永遠無法釋懷，我們會一直陪著你，別怕，感謝社會大眾。」原本應充滿歡樂耶誕氛圍的捷運中山站，如今警力倍增，警方持盾牌堅守在各個路口。路上行人都變得小心翼翼，甚至有推車送貨的人也被攔下仔細詢問。這些加強的安全措施，不僅是為了防範意外，也是為了讓民眾能夠多一份安心。

