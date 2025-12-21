誠品南西店週日重新營業 鄰近攤商喊生意掉五成

生活中心／李世宸、莊柏驊 台北報導

北捷恐攻事件，造成誠品南西百貨暫停營業一天，今天恢復營業，美食街和服飾店，都陸續有顧客上門，但人潮明顯受到影響，有櫃姐坦言，現在出門會注意身邊的人，有店家還原事件爆發時，把客人推進店裡躲藏，也有香港遊客說被兇嫌揮刀，幸好沒砍中，鄰近攤商也坦言，受事件衝擊，生意少了一半。

誠品南西恢復營業重新開門，專櫃人員在櫃位前一字排開，迎接客人，北捷恐攻發生後，百貨被迫暫停營業1天，週日上午11點全面恢復營業。從美食街到服飾店，都陸續有顧客光顧，店家完成逐層灑淨儀式，現在已經完全看不出犯嫌張文，曾經持刀闖入，從一樓殺到五樓的痕跡，只是專櫃人員一早上班，依然膽戰心驚。誠品南西專櫃人員：「還是會有點擔心，就出去走走少看網路的訊息。」誠品南西專櫃人員：「大家有說出門的時候，要多注意身邊的人。」

誠品南西鄰近攤商。（圖／民視新聞）





櫃姐還原當時緊張氣氛，更有香港遊客重回現場，回顧當時犯嫌就在她面前。香港遊客：「在門口那邊，他就對我揮了一刀，還好就沒有砍中，出來就看到那個人在淌血。」事件爆發時，民眾在一旁小巷狂奔，眾人發現大事不妙，趕緊撤離，有甜甜圈店家因為事發突然，趕緊將客人推到店裡頭，躲藏了半個小時，店家研判當下店內有熱油和刀具，匪徒要闖進來有難度。誠品南西甜甜圈店家：「我認為我們店裡是安全的，因為有很多男生，然後我們有一些鐵器。」誠品南西旁的攤商，也幸運地未遭波及，當下連收拾攤位都來不及，只管往反方向跑。





誠品南西重新營業。（圖／民視新聞）





誠品南西鄰近攤商：「突然有人逆向騎車，然後大家開始跑，帶著錢袋就是，趕緊跟著跑這樣，（有人）在那邊大喊，誠品南西鄰近攤商，就是有人拿刀，（生意）比平常差，應該有差不多一半以上。」周日中午過後，中山商圈已經湧現人潮，但誠品南西來客量對比隔壁新光三越，仍有一段距離，而門口外頭電線桿，已經匯聚上百位民眾自主獻上的花束，現場呈現一片花海，民眾路過紛紛拍照下來，也有人路過就雙手合十，表達對往生者的追思。獻花民眾：「（事件）當下就覺得，該做些什麼。」逛街民眾：「警察也比較多，大家可能就是會比較謹慎，畢竟這是個別個案啦，我也希望大家，對我們台灣要有信心。」現場也持續維持巡邏警力，還有員警持盾牌站崗，提升見警率，期盼中山商圈早日走出陰霾，恢復往日榮景。

