誠品南西復業！ 櫃哥櫃姐曝心聲：怕怕的、有陰影

誠品南西經歷張文攻擊事件後暫停營業一天，今天恢復營業。（圖／東森新聞）





誠品南西經歷張文攻擊事件後，暫停營業一天，今天恢復營業，不少在當天經歷生死交關的櫃哥櫃姐們，回到工作崗位正常上班，不過坦言，心中多少還是會有點怕怕的。還有櫃姐是當天陪遭刺傷的同事送醫，回到櫃上，心中還是有陰影。

回憶當下驚魂未定，因為張文出現攻擊當下，顧不了自己怕，首要之務是要先將顧客疏散。

誠品南西櫃哥：「（當時）一直聞到煙霧彈的味道，（聽到）尖叫聲跟腳步聲，怕還是有相關事件發生。」

誠品南西店家：「我昨天有先來收店，因為前一天（12／19）甜甜圈全部都沒有收，放著發酵，當時我們一群人往這邊跑，我覺得太危急了，我就直接把客人推到店裡面（躲）。」

就逛街民眾拍下當時現場一片混亂，所有人倉皇尖叫要逃離，是櫃哥櫃姐們機警反應，先是引導他們躲在倉庫，接著走神秘通道逃生，在B1餐廳的員工一樣也是以疏散為優先。

誠品南西櫃哥：「（看到）人都往外面跑，就有聽到顧客說有人拿刀，在砍人，（但我就想）不行要回去上班，然後我回去有先跟主管告知，然後樓管有通報，我們就開始疏散客人。」

不論哪層樓，高危機意識和應變能力都被讚是救了所有人，再上到四樓，當時張文就是在這將37歲王姓男子攻擊致死，專櫃監視器也拍下，所有顧客望向他不知所措，接著不只王姓男子被刺死，還有專櫃員工胸口也被刺傷。如今正常營業，在櫃檯的員工透漏，當時就是她，陪著受傷同事上救護車就醫，心中多少有點陰影，誠品南西恢復營運，但對攻擊案當下，上班的櫃哥櫃姐來說，心中恐懼久久難平。

