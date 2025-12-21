誠品南西恐怖隨機殺人！37歲銀行男遭砍不治 原定家庭日活動成遺憾

一名37歲的王姓兆豐銀行行員，在誠品南西店遭遇張文隨機砍殺，當場血流不止，經送醫搶救3小時後仍宣告不治。檢警相驗確認，王姓男子肝臟和手臂有嚴重創傷，死因為失血過多。這起恐怖攻擊事件發生在王男下班後逛街時，讓原本21日應參加公司家庭日活動的他永遠缺席，也讓家屬、親友及同事陷入無限悲痛。

王姓行員原報名家庭日，遇害缺席，同事不捨。（圖／TVBS）

檢察官與法醫先後抵達醫院進行相驗，確認王姓男子於19日晚上遭嫌犯張文隨機攻擊，當場失去呼吸心跳。警方在獲報百貨公司發生隨機殺人事件後，立即趕往現場，民眾見狀立刻指引方向。儘管現場已有多人協助救援，但王姓男子仍回天乏術。

相驗結束後，王姓男子的遺體被移靈至第二殯儀館。他的哥哥、嫂嫂和父母親抵達現場，看著自己心愛的家人，悲痛不已。家屬們難以接受王男只是下班後去逛街，卻遭遇不幸，與世長辭。

從王姓男子的社群媒體照片可見，他戴著眼鏡，長相清秀，曾在日式建築前拍照留念。這位銀行行員平時樂於助人，熱愛爬山等戶外活動，公司活動也總是積極參與。21日原本是兆豐銀行的家庭日，全體員工計劃前往台北動物園，但王男因這場意外永遠缺席了。

兆豐銀行表示，事發後第一時間已前往醫院陪伴家屬，並將積極協助處理治喪事宜，同時會從優撫卹。這起突如其來的悲劇，讓所有認識王姓男子的人都無法接受，整個銀行同仁陷入深深的哀傷之中。

