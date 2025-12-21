誠品南西恢復營業！櫃哥曝心聲：還是會怕怕的

捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在行兇後墜樓身亡。（圖／東森新聞）





捷運台北車站與中山站於12月19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在行兇後墜樓身亡。此次事件包括嫌犯在內，共造成4人喪生，引發社會廣泛關注。事發地點之一的誠品南西店昨日暫時休館，今日已恢復正常營業，員工也陸續回到崗位，並預計上午11點開門迎客。

面對即將上班，有櫃哥坦言，自己仍有些緊張，「其實心裡還是會怕怕的」。他也表示，有同事也趁著這個機會，多出門走走，也藉此散散心，並少看網路消息，也有人特地去拜拜收驚，希望能舒緩事發當下的心情。

誠品南西店前的卡片、花束越疊越多，也有香港遊客趁著離開台灣前，趕到店前獻花。有香港遊客回憶當時情景時表示，看到傷者倒在地上、滿身鮮血，遊客心中不禁一震，驚呼僅僅差了30秒，自己就可能遭到砍傷，驚恐之情仍歷歷在目。搭機前，他們特地來到誠品南西店前，低頭虔誠禱告，雙手合十，向受害者致上最高的敬意。

