誠品南西悼念牆上遭貼「恐嚇紙條」揚言殺更多人 警方追查中

誠品南西店門口柱子留言板（取自中央社）

北捷隨機殺人案後，民眾前往案發地獻花悼念「北捷英雄」余家昶，昨（25）日晚間8時許，有民眾在誠品南西的悼念牆上發現一張英文恐嚇紙條，揚言未來幾天將殺害更多人，因時機敏感引發恐慌，警方已調閱監視器追查犯嫌。

紙條內容以英文寫下「I will kill more people in the next few days.」，民眾發現後立即將恐嚇紙條交給現場的警方，警方表示，紙條內容涉及對公眾生命安全的威脅，目前正全力偵辦。依刑法第151條，恐嚇公眾最高可處2年以下有期徒刑；任意轉傳相關訊息，也可能觸犯社維法，警方呼籲民眾保持冷靜，勿散播謠言，以免觸法。