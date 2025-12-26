誠品南西悼念牆遭貼恐嚇紙條 警：最重可處2年徒刑

週五上班時間，誠品南西店外頭人來人往，聚集上班人潮，一旁整面的悼念牆貼滿民眾祝福的話語，這裡是台北隨機攻擊案件的事發地點之一，不過如今卻再被張貼恐嚇紙條，引發民眾緊張。

前來悼念的民眾葉先生表示，「這種紙條是比較不好，我們盡量不要被這種紙條嚇到，也不會讓他得逞。」

另一名民眾唐先生說：「造成恐慌也不是很好，就希望趕快抓住吧，因為他也不知道是真的還假的。」

民眾看到紙條內容也嚇一跳，事發現場持續有員警駐守。回顧事發狀況，民眾在25日晚間8時許發現，其中一張紙條內容「不正常」，通知一旁正在執行守望勤務的派出所員警。

發現紙條民眾指出，「看到的時候，牆上有人貼了這個東西，看起來蠻可怕的，就是好像說要再次 I will kill more people 這樣子。尤其是最近就已經加派這麼多警力了，結果還出現有這樣的紙條，或者是說有這樣的一些聲音出來，我不知道為什麼台灣會變成這樣。」

根據了解，發現時正值假日，人潮眾多，警方目前展開追查，但是鄰近監視器僅有一支，已經採取擴大調閱監視器以及派員採證，釐清張貼者身分以及動機。中山分局也提醒，如果觸犯《刑法》第151條，最重可處2年以下有期徒刑。

而事件罹難者之一的57歲余家昶家屬，今日則發聲明表示，感謝各界關懷支持，也希望各界注重個人隱私，另外社會各界有欲捐款慰問之意，家屬則籲請得以余家昶之名義，向其他個人或公益團體捐款，延續愛與勇氣。

台北市也將在26日下午舉行高強度演練，以多名歹徒在市府站危安攻擊為情境，模擬應變處理，提醒民眾不需太過恐慌。