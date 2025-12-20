誠品南西櫃姐「帶客躲倉庫」 餐廳店員「掃把守門」

北捷台北車站、中山站驚傳恐怖攻擊事件，凶嫌張文一路殺進誠品南西店，不過就有機警櫃姐帶著客人躲在倉庫，還有餐廳男店員手拿掃把站在門口，守護店裡的客人，更有百貨員工帶著大批民眾走「神祕通道」疏散，救了大家一命。

百貨員工帶著大批民眾疏散。（圖片來源／民眾提供）

大批民眾跟著店員走神祕通道離開誠品南西店，每個人東張西望，緊張地隨著店員指示。百貨店員：「來賓，沒事沒事。」店員不停出聲安撫，更配合警方一同疏散民眾。百貨店員：「快快快。」北捷台北車站、中山站發生恐怖攻擊事件，兇嫌更一路殺進誠品南西店，不過百貨員工和櫃姐都很機警。倉庫裡靜悄悄，大家都不敢發出太大的聲音，就有櫃姐表示，當下自己一面跑一面大喊「有人拿刀砍人快跑」，並跟一些人躲在倉庫，盡量保持安靜；還有櫃姐當時拉著客人一起躲在倉庫，聽到警察疏散聲音，才抖著手指示客人一起往下跑，直到離開百貨才崩潰大哭；甚至還有櫃姐發現店面的門鎖不起來，直接肉身擋門。

櫃姐和客人躲在倉庫。（圖片來源／民眾提供）

就連義式餐廳男店員也站出來，手拿掃把站在店門口，並把客人收留到裡面避難，也有美食街員工坦言第一次離死亡這麼近。美食街員工洪先生：「就有一個人衝過來就說，他全身雙手都是血，然後跟我說哪邊有廁所可以借我清洗，我們就疏散店裡的顧客，趕快逃離那個現場。」

餐廳男店員手拿掃把站在門口守護店裡的客人。（圖片來源／民眾提供）

還傳出有民眾事後哭著感謝二樓南洋餐廳的店員們，開門讓自己跟孩子避難，而誠品南西店表示，第一時間疏散民眾，並配合警方清查樓層，全館人員皆撤出。緊急時刻店員紛紛保持冷靜，也救了大家一命。

