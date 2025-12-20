誠品南西死者身分曝光 37歲兆豐銀行員下班逛街遇劫「肝臟被刺穿」身亡

誠品南西其中一名王姓死者是兆豐金員工，下班逛街卻遇上死劫。翻攝畫面

27歲男子張文昨（19日）晚間在台北車站、中山站周邊扔M18煙霧彈、持長刀無差別攻擊，隨後跳樓身亡，釀4死11傷，其中在誠品南西店遭砍的37歲王姓男子，身分曝光為兆豐銀行員工。王男當天下班後前往中山商圈逛街，卻不幸在誠品南西店4樓遭張文持刀攻擊，右側身體遭刺傷，造成肝臟破裂、大量出血，送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，王姓男子昨天下班後前往中山商圈逛街，在4樓遇上張文行凶。當張文揮刀攻擊時，王男曾試圖以右手臂阻擋，但仍遭長刀刺入右側身體，造成肝臟破裂、大量出血，當場倒地失去意識。

案發後，警方全副武裝、攜帶槍械及辣椒水趕赴誠品大樓，現場一片混亂，驚慌的民眾不斷指引警方方向，「有流血，在這裡、在這裡！」警方發現王男倒臥血泊中，緊急交由救護人員送醫。由於現場混亂，加上救護車進入誠品及轉送醫院過程耗時，從事發地點到抵達新光醫院約花費45分鐘。

新光醫院今天說明，王姓男子送醫時已呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態，院方緊急裝上葉克膜並全力搶救，但因心臟停止時間過長，導致全身器官及腦部長時間缺氧，經數小時急救，仍於晚間10點13分宣告死亡。

兆豐銀行今證實，王男確為該行員工，對於優秀同仁不幸離世深感不捨與悲痛。兆豐銀行指出，事件發生後，董事長與總經理已於第一時間趕赴醫院關心並陪伴家屬，銀行將全力協助家屬處理治喪事宜，並從優撫恤。

兆豐銀行也表示，這起事件對同仁造成極大衝擊，已啟動關懷機制，人資部門將提供心理諮詢與相關支持資源，協助受影響同事度過難關；兆豐金董事長董瑞斌原訂本週一與媒體茶敘，也已臨時取消。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



