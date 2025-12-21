即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

桃園27歲男子張文19日犯下北車及中山隨機砍人事件，最終逃至誠品南西店頂樓後墜樓輕生不治；誠品南西店也在昨（20）日暫停營業後，今（21）日則再度恢復營業，清潔人員及員工也陸續進店，準備開幕迎接客人的到臨。其中，1樓甜甜圈員工接受堵訪透露，當天並無上班但在附近購物，而距離對方也很近，當看到他往誠品南西店揮第一刀後，全部人就往甜甜圈店狂奔，並拉客人躲進店內約30分鐘。

誠品南西店1樓甜甜圈員工，今日上午前往開店前接受媒體堵訪坦言，他前天並沒有班，而是在附近購物便至花店，也和張文距離相當近，只是對方路線不同直接殺向誠品南西店，等到對方揮第一刀後，全部人就往甜甜圈店跑。

廣告 廣告

員工表示，因自己店員知道店內有鐵器等物品能防身，由於當下不知道歹徒往哪裡去，直接拉客人躲進店內約30分鐘，而看到警察、保全與路人走走又跑，後得知對方至4樓才走出來。

同時員工承認當下也想跑，但也跑不起來，他也提到現場有一名女生在他面前跌倒，在扶該名女生的時候不但不理會他，甚至更死命地往前跑。

員工也說，今天開店還是會害怕與緊張，但店內應該先將庫存等整頓一下，因為案發當下鐵門直接拉起，今天應該要先處理帳面等事情。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／誠品南西濺血！張文隨機砍人釀死傷 甜甜圈員工休假超英勇「做這事」

更多民視新聞報導

不合常理！網傳「張文想靠紙箱逃生」 警：機率極低

張文血洗釀4死！誠品南西店外花束哀悼 一卡片喊「我會好好活下去」

完全沒有畫面！北捷竟傳「關鍵監視器失靈」 追張文逃逸路線受阻

