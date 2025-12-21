誠品南西目擊者還原「追砍過程」 嫌持刀從容上樓喊：別跑

誠品南西外人潮奔逃，休假甜圈員工「勇護顧客」推進店內。（圖／TVBS）

誠品南西店外一樓甜甜圈店，監視器拍下大批人潮驚險狂逃瞬間，而館內櫃位員工也回憶事發當下過程，2樓飾品店目睹一群人衝上樓，嫌犯在後面從容走上手扶梯，4樓店員則指出，當時嫌犯走路就像行軍一樣，持長刀不慌不忙往樓上走，回想起來還是心有餘悸。

誠品南西店外發生隨機砍人事件，造成一名王姓行員死亡，引發現場人潮驚慌奔逃。監視器拍下當時大批人群逃離的畫面，館內各樓層櫃位員工親歷這場恐怖事件，描述嫌犯張文持長刀從容上樓的過程。事件發生後，誠品南西店雖已恢復營業，但人潮明顯減少，店家也採取調派人力等措施，協助受到心理衝擊的員工。現場氣氛已然改變，各樓層加強保全戒備，櫃位間多了警戒的目光。事發當時，誠品南西店外的甜甜圈店監視器拍下所有人瞬間奔逃的畫面。一名休假的甜甜圈店員工見狀立即將不知情的女顧客推進店內躲避，並與3至4名同事拿起店內鐵製工具自保，防止嫌犯張文闖入。

廣告 廣告

館內櫃位員工則親眼目睹整個驚悚過程。4樓櫃員楊小姐表示，張嫌當時像在追獵物一樣跟著一名不斷奔跑哭泣的女子，以類似行軍的步伐走著，還對女子喊「不要給我跑」。楊小姐描述，張嫌手持長刀，上到四樓後先揮刀攻擊在攤位前看商品的王姓行員，接著繼續跟著那名女子。當所有人擠到安全門時，聽到那名女生慘叫「殺人了」。楊小姐回憶道，事後她回家昏睡很久，還去收驚，因為第一次與兇嫌如此接近，感到非常可怕。

目擊櫃員回憶當時與張嫌擦肩而過，說他上樓是行軍式步伐，還對一名女子喊「別跑」。（圖／TVBS）

2樓飾品店員工則指出，張嫌看起來超像路人，非常從容地走上來，有稍微環顧四周，但感覺他的目標是要去樓上，給人有事先場勘過的感覺。事發後，3樓選品店的主管擔心當天值班人員留下心理陰影，因此調派人力與其他分店交換員工。事發隔天，誠品南西店雖恢復營業，但人潮明顯減少，比往常週日少了約一半的來客數。2樓飾品店員工透露，已收到兩組顧客電話，要求去其他分店取貨或請求寄送服務。目前誠品5A樓往頂樓方向都有保全駐守並禁止入內，以往的人流熱點氣氛完全變調，櫃位間多了戒備的目光。這起隨機攻擊事件，讓所有人都留下了痛苦的陰影。

更多 TVBS 報導

3捷運傷人案 張文、鄭捷、洪淨共通點「單名」

北捷中山砍人／張文犯案動機仍是謎團！檢警朝「3大疑點」追查

楊繡惠批張文「根本鄭捷翻版」！怒轟：Ｘ的 應該斬首示眾

誠品南西店營業！死者家屬手寫信：希望替你擋這一切、永難釋懷

