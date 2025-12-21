誠品南西重啟營業 連鎖火鍋店今「全額營收」捐受害家屬

誠品南西店今天恢復營業，館內連鎖火鍋店宣布今日營業額全數捐贈受害家屬。（圖／Google Map）





北捷隨機殺人案後，今（21）日誠品南西店恢復營業，連鎖火鍋店「雞湯大叔」南西店在社群網站邀請顧客來店用餐，「一同用今日的營業額撐起微光」，恢復營業首日營業額將全數捐給受害者家屬。

誠品南西店事發當天一片混亂，嫌犯張文衝入店內後，到處都是奔逃的民眾，也充斥民眾驚恐的尖叫。當下雞湯大叔的店員鎮定協助用餐民眾疏散，緊急應變獲網友大讚。

雞湯大叔的社群網站帳號今天PO文，宣布三項暖心公告，包括案發當天未結帳的顧客，所有消費額由店家買單、今日到南西店用餐的每位客人免費贈送一份布朗尼、以及雞湯大叔南西店恢復營業首日營業額，將會不扣除成本全數捐贈受害者家屬，並歡迎各界監督。

不少網友看到公告後，直呼「這跟某UX手搖飲比起來，高下立見」、「這比飲料店讓人舒服多了」、「大推，跟某飲料店比起來高下立判」，許多人大讚的公告「從這3點感受到店家的誠意和溫暖」、「好感人好溫暖」、「企業形象再加分」、「好感動 必須支持」，也有已經到店用餐的網友貼出布朗尼的照片感謝店家的用心「謝謝你們，會再光顧的」。

