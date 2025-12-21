誠品南西重啟首日！「雞湯大叔」捐一日營收助受害者 暖撫1219創傷

生活中心／程正邦報導

誠品南西店恢復營業首日，雞湯大叔霸氣宣布捐一日營收，被網友讚爆。（圖／翻攝Google maps）

19 日發生在台北車站與中山商圈的無差別攻擊事件，釀成 4 死、11 傷的悲劇，誠品南西店作為案發重災區，在 20 日暫停營業進行招魂與清潔後，於今（21）日重新開門。在這哀痛的時刻，位於賣場內的連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」南西店宣布，將今日「全數營業額」捐贈予受害者家屬，並提供多項暖心措施，期盼在寒冷的冬至，用溫暖的力量找回社會的平靜。感動上萬網友。

雞湯大叔表示，今日營業所得，將「不扣除任何食材、人力成本」，全數捐給罹難者家屬與受害者。（圖／翻攝自雞湯大叔粉專）

真正的「不計成本」：一日營業額全額捐助受害者

「雞湯大叔」南西店在官方粉絲專頁宣布，今日恢復營業後的所得，將採取「不扣除任何食材、人力成本」的方式，將全數營業額捐贈給本次隨機攻擊事件的罹難者家屬與受害者。這項決定之所以被網友讚爆，是因為「捐營收」與「捐利潤」有極大差別，這意味著店家不僅沒有賺錢，還自行吸收了當日所有的開銷與勞務支出。

店家在聲明中感性表示，面對如此突發的社會創傷，希望能透過這份微薄的力量，向受害者及家屬致上最深的關懷。許多原本對進入案發百貨仍有餘悸的民眾，紛紛留言力挺：「這碗雞湯是真的暖進心裡了」、「社會需要這樣的企業回饋正能量」。

對比某手搖飲品牌在悼念現場擺放「大 Logo 花束」，網友認為「雞湯大叔」的暖舉才是災難公關的標竿。（圖／翻攝Google maps）

免單與甜點：用「冬至的溫暖」撫平那一夜的驚恐

除了大筆捐贈，雞湯大叔也針對 12 月 19 日案發當晚受驚嚇的顧客，展現了極高的人文關懷：

1. 案發夜免單：針對 19 日當晚在南西店用餐，因突發危機撤離而「尚未付款」的顧客，店家宣布費用全額買單，請顧客無需掛心，這份細膩的體貼被認為是對受驚民眾最好的安撫。

2. 冬至送甜點：今日恢復營業適逢二十四節氣中的「冬至」，店家特別為每位到店用餐的客人準備了一份「布朗尼」。品牌方表示：「希望用一點甜，幫大家找回平靜與喜悅。」

誠品南西店門口供民眾放花束弔念受害者，某手搖飲品牌因放印有LOGO的花束和飲料遭炎上。(圖／翻攝畫面)

對比日前某手搖飲品牌因在悼念現場擺放「大 Logo 花束」和飲料而遭輿論炎上的風波，雞湯大叔選擇在恢復營業首日，以實際的資源投入來支援受害者，被網友公認為「災難公關的正面標竿」。不少人直呼：「最暖的不是雞湯，是大叔的心。」

